قال مركز العجيري العلمي ان الارتفاع في منسوب مياه الأمطار خلال العام الحالي في البلاد يوازي كمية ما تم تسجيله خلال السنوات (الهدامة) لاسيما التي سجلت في الأعوام 1934 و1997 و2013 و2018.



وقال المدير العام للمركز يوسف العجيري في بيان صحافي انه بناء على البيانات والمعلومات التي وثقها المركز بالتعاون مع شبكة meteoblue السويسرية والمعنية بعلوم الطقس والأحوال الجوية فإن «كميات مياه الأمطار المرصودة خلال الموسم الحالي 2023 تجاوزت 106 مليمترات في الكويت وتعد الأعلى منذ عام 2019». وأضاف العجيري أن ما شهدته الكويت خلال الأيام الماضية من هطول الأمطار بكميات وصلت إلى 61 ملليمترا في بعض المناطق تجاوز في كمياته ما وثقه العالم الفلكي الراحل د.صالح العجيري لاسيما في عام 2018 التي أطلق عليها «سنة الهدامة الرابعة» والتي تجاوزت فيها نسبة مياه الأمطار في يوم واحد 58 مليمترا وبإجمالي 126.8 مليمترا طيلة الموسم. وأوضح أن الوثائق التاريخية للدكتور العجيري، رحمه الله، لفتت إلى تعرض الكويت إلى عدة سنوات هدامة بسبب الأمطار أولها في عام 1934 حيث اقتربت كميات مياه الأمطار المدونة من 300 ملليمتر وقد صادف حينها هذه السنة غرة شهر رمضان المبارك وأطلق عليها الهدامة الأولى لتضرر 18 ألف شخص منها.



وأشار إلى أن الكويت شهدت كذلك سنة «البردية» والتي سقط فيها البردي (البرد) مع الأمطار والرياح الشديدة والتي صادفت موسم السرايات في عام 1941. وذكر أن من السنوات الهدامة الموثقة لدى المركز ما شهدته الكويت عام 1954 حيث بلغت كمية مياه الأمطار ما يقارب 300 مليمتر إضافة إلى ما شهده عام 1997 الذي بلغت فيه كمية مياه الأمطار في يوم واحد 65 ملليمترا، مبينا أن د.العجيري دون توقعاته بأن تشهد الكويت سنوات هدامة أخرى خلال السنوات المقبلة.