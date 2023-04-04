في جو بهيج وسعادة طلابية غامرة، احتفلت جمعية الراسخون في العلم الخيرية بتخريج اكثر من 240 طالبا وطالبة في الدفعة الأولى في برامجها العلمية بشهادة دبلوم شرعي مهني معتمد من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت للعام الدراسي 2021/2022، والذي تم من خلال دعم متميز من الأمانة العامة للأوقاف، وبرعاية كريمة للحفل من ثلث المرحوم عبدالرزاق عبدالحميد الصانع بحضور جمع غفير من الضيوف وأولياء الأمور الكرام.



وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية أ.د.ياسر النشمي إن الجمعية تحتفل بتخريج هذه الكوكبة المباركة من أبنائنا وبناتنا في الدفعة الأولى والذين درسوا العلوم الشرعية على أيدي علماء متقنين، وستعقبها دفعات أخرى بإذن الله تعالى.



وأضاف: ان أعظم استثمار للأوقاف والتبرعات والصدقات هو الاستثمار في هذا الجيل في بنائهم وتكوينهم وتعليمهم العلوم الشرعية النافعة بطريقة تأسيسية تأصيلية مضمونا وشكلا. وتقدم النشمي بالشكر والعرفان الى الأمانة العامة للأوقاف الراعي الرسمي لبرامجنا العلمية، وإلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية شريك الجمعية في نجاح العملية التعليمية، وإلى رعاة حفل التخرج ثلث عبدالرزاق عبدالحميد الصانع.



وفي كلمة الأمانة العامة للأوقاف الراعي الرسمي للبرامج العلمية، قال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف ناصر محمد الحمد: إن أجيال الكويت تعاقبت في بذل جهود عظيمة في خدمة العلوم الشرعية، وقامت الأمانة العامة للأوقاف بدورها في خدمة العلم ورعاية طلبته بإسهامها في دعم مشروع مركز الأنوار التابع لجمعية الراسخون والذي يقوم بتدريس العلوم الشرعية لأبنائنا وبناتنا الذين نحتفل بتخرجهم اليوم.



وقـــد عبـــر الطــلاب والطالبات الخريجون عن فرحتهم وسعادتهم بهذا الحفل وعن جزيل شكرهم لجمعية الراسخون في العلم الخيرية ولكل الداعمين الذين ساهموا في وصولهم الى المستوى من العلوم الشرعية.



والجدير بالذكر ان جمعية الراسخون في العلم الخيرية تهدف الى صناعة الفقيه المؤصل وتخريج طلبة علم فقهاء مؤصلين حافظين متقنين، من خلال خطة لدراسة العلم مدروسة بعناية ومرتبة ترتيبا منهجيا تسهم في تكوين الفقيه المؤصل وتنمية الملكة الفقهية لديه.