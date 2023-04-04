قام وفد من نماء الخيرية ب‍جمعية الإصلاح الاجتماعي يترأسه مدير إدارة الإغاثة خالد مبارك الشامري، ومدير إدارة العمليات والتمكين عيسى الحمر إلى سريلانكا لتفقد مشاريع نماء وتنفيذ إغاثات عاجلة وسلال رمضانية. وقال الشامري: إن نماء الخيرية وزعت 100 سلة رمضانية و20 مشروعا للكسب الحلال تقريبا، تنوعت بين قوارب الصيد وعربات الطعام، إضافة إلى وضع حجر الأساس لبيوت الفقراء، كما قامت نماء بتوزيع مشاريع للكسب الحلال، ضمن إستراتيجيتها الداعمة لتوفير فرص عمل للأسر المتعففة والمساهمة بالقضاء على الفقر والاهتمام بالإنسان، بتوفير المشاريع الصغيرة لإيجاد لقمة عيش كريمة للأسر المتعففة. وبين الشامري أن الهدف من تلك المشروعات تمكين الأسر المحتاجة من استدامة الدخل وتحقيق العيش الكريم، مؤكدا أن نماء الخيرية تسعى الى تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل بالقضاء على الفقر.



وأوضح الشامري أن نماء الخيرية وضعت حجر الأساس لبيوت الفقراء والتي تهدف إلى لم شمل أفراد بعض الأسر التي تضطر للتفرق بأكثر من مكان لعدم توافر سكن خاص بهم، وحفظ الكرامة الإنسانية للأسر المتعففة.