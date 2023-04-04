بشرى شعبان



أكدت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.بيبي العميري أنه ضمن اهم الأهداف والأولويات في خطة عملها تعديل أوضاع العاملين في الهيئة سواء لناحية الرواتب أو البدلات ومخاطبة المسؤولين لتعديل أوضاعهم والعمل لتكون الهيئة بيئة جاذبة للكفاءات من الشباب الكويتي بدلا من ان تكون مكانا طاردا للكوادر الشبابية. وأضافت العميري، في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش حفل القرقيعان الذي نظمته الهيئة مع شركة زين، أن موظفي الهيئة يستحقون كل التقدير لأنهم يقدمون الخدمات الجليلة للمجتمع، وبالتالي فإن تعزيز أوضاعهم وتقديرهم واجب علينا، مشددة على حرصها على تطوير الخدمات بمختلف أنواعها لأبنائنا من ذوي الإعاقة. وأشارت العميري الى التركيز على التوسع في بروتوكولات التعاون مع جمعيات النفع العام وهيئات المجتمع المدني والتعاون مع القطاع الخاص في تقديم افضل الخدمات لذوي الإعاقة، مشددة على ان هذه الخدمات لا يمكن ان تقدم من قبل جهة واحدة بل هي مسؤولية مجتمعية بين مختلف قطاعات المجتمع.



وأعربت عن سعادتها للتواجد مع نزلاء الدور الايوائية للاحتفال في حفل القرقيعان الذي نظمته الهيئة بالتعاون والشراكة مع شركة زين، مشددة على أن الشراكة المجتمعية لخدمة هذه الفئة العزيزة على قلوبنا واجب وحق من حقوقهم ان يتشاركوا مع المجتمع في كل المناسبات والاجتماعية، لافتة الى أن هذه المشاركة الاولى لها في دور الرعاية الايوائية تعد فرصة للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الهيئة.



بدوره، أكد ممثل شركة زين الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في الشركة وليد الخشتي حرص الشركة على التواجد بشكل سنوي مع نزلاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مضيفا: إننا عندما نرى الفرحة والبسمة على وجوه أبنائنا من النزلاء يمنحنا دافع اكثر لمزيد من العطاء ولتعزيز هذا التعاون ونحن سعداء في التعاون مع الإخوة في الهيئة وبإذن الله السنوات المقبلة سنقدم أكثر وأكثر. بدورها، أكدت الشيخة شيخة العبدالله أهمية التنوع في مثل هذه التجمعات والتعاون بين كافة المؤسسات الأهلية والحكومية والمجتمعية في رسمة الفرحة على وجوه أبنائنا من ذوي الإعاقة أنها قمة العطاء ومن خلالها تقاس رقي الدول ونحمد الله على نعمة العطاء تحت مظلة دولة الرحمة والإنسانية والعطاء الكويت، حفظها الله.