

مفرح الشمري



للمرة الأولى بالكويت سيقوم نجوم مسرحية السحر الأسود بالطيران أعلى خشبة المسرح، وقام المخرج عبدالعزيز المسلم بشراء كل تقنيات الطيران ليكون أول مسرح بالشرق الأوسط يمتلك تقنيات الطيران على المسرح وسيصل الى الكويت فريق بريطاني متخصص لتدريبهم على الحركات الخطرة والتوازن أثناء خدع الطيران، ويشارك في بطولة مسرحية السحر الأسود النجم عبدالعزيز المسلم وباسمة حمادة بعد نجاحهما الساحق في مصاص الدماء وزمن دراكولا والبيت المسكون وليلة رعب، ويشارك عبدالعزيز المسلم البطولة النجم الشاب حمد العماني والنجمة الغنائية مرام بعد نجاحهما في مسرحية الرعب الفكاهية الحاسة السادسة والتي عرضت لمدة عامين متتاليين، ويشارك بالبطولة الفنان الشاب عبدالله المسلم والفنانة الإعلامية شيماء قمبر وعلي القريشي ومحمد عبدالعزيز المسلم بعد نجاحهما في مسرحية الطابق الثاني، كما يشارك بالتمثيل كل من نجم البحرين للخدع البصرية علي الثامر وذلك بعد نجاحه في مسرح الرعب ٢٠٢١، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة فاطمة الطباخ وعبدالرحمن التويتان وعلي الفرحان وصالح الفيلكاوي، وسيتصدى للاستعراض الغنائي فرقة السلام للتعبير الحركي بقيادة خالد العبيد وفهد الجدي.



وعن عدم حرصه على مشاركة نجوم جدد معه في مسرح الرعب، قال المسلم: لصعوبة مسرحية السحر الأسود وخطورة حركاتها على خشبة المسرح احتاج إلى نجوم سبق ان نجحت معهم لعدة سنوات في مسرح الرعب، ولهم سعة الصدر للتدريبات الشاقة والمكثفة وغير الاعتيادية وأجسامهم مرنة على أداء مسرح الرعب، ولديهم القدرة على تجسيد شخصيات مركبة لنصنع النجاح إن شاء الله في مسرحية السحر الأسود.



وبخصوص تقديم حركات خطرة وطيران للممثلين على المسرح، ذكر الفنان القدير عبدالعزيز المسلم ان الجمهور يستحق ان نقدم له أفضل ما لدينا، والجمهور الحالي متذوق للفن الراقي والرفيع، ويتابع عروض المسرح العالمي، لذلك وجب علينا أن نقدم قصة من الواقع بشكل عالمي، وأن نترك المنافسة المحلية وأن ندخل مضمار المنافسة العالمية وتقديم الإبهار وآخر التقنيات التكنولوجية الحديثة في صناعة المسرح العالمي، لذلك استثمرنا مبالغ كبيرة لتطوير أنفسنا وبذلنا جهدا كبيرا في دراسة التقنيات والتدريب عليها وأجرينا الاجتماعات مع العديد من الخبراء في دول بالعالم من خلال برنامج زووم والسفر حول العالم للاطلاع وشراء الأجهزة والمعدات والتقنيات لضمان حسن توظيفها في المسرح الكويتي لأول مرة.



وأشار المسلم الى ان النجمة هدى حسين ستنضم الى مسرحية «السحر الأسود» في حال انتهت من تصوير مسلسلها التلفزيوني في أبوظبي، وعادت إلى الكويت، حيث يمكنها الانضمام لفريق المسرحية او في عروض عيد الأضحى المبارك.



وعن كيفية توظيف الخدع البصرية في المسرح، قال المسلم انه يتم من خلال الدراما والأحداث التي أقوم بتأليفها وكتابتها كمؤلف انطلق بخيالي، ثم كمخرج علي ان أقوم بصناعة جميع الخدع وهذا يتطلب مني مجهودا لأكثر من ٩ شهور أفكر في كيفية تصميم الخدع البصرية لمشاهد المسرحية المرعبة، وأيضا الكوميديا، وهذا يكلفني الكثير من التجارب والتدريب والأموال واللي ينجح منها أقدمه للجمهور، وسبق لي بالمسرح دخلت سيارة تمشي على خشبة المسرح، وكرفان ويخت في مسرحية الخيران رايح جاي، ونزلت طيارة هيليكوبتر في مسرحية اعبيد بالتجنيد، وصاروخ يذهب للقمر في مسرحيه صفارة إنذار، وعدة خدع في مسرحية زمن دراكولا والبيت المسكون والتي مازالت أسرارها محفوظة لدينا، وتميزت بهذا الجانب بحمد الله، والجمهور بحمد الله لديه ثقة كبيرة في المسرحيات التي أقوم بتأليفها وإخراجها.



وعن أبنائه الفنانين في المسرح، قال: ابني الفنان عبدالله المسلم لديه شهادة البكالوريوس في علوم المسرح والتمثيل، ومخرج حاصل على عدة جوائز وممثل كوميدي، وأيضا الفنان محمد عبدالعزيز المسلم يضحك بالفطرة، وسنة ثانية في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج.