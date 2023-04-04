عادل الماجد: وجودنا ضمن أقوى العلامات التجارية الكويتية والأسرع نمواً يؤكد نجاحنا بتحقيق التوازن بين التوسع والأرباح وخدمة العملاء المميزة

نجني ثمار السير على خطى ثابتة نحو إستراتيجيات ممنهجة للنمو بكل المؤشرات المالية

رفع تصنيف البنك إلى المرتبة AA- استناداً إلى قوة الأداء المالي وتوقعات النمو المستقبلي



حقق بنك بوبيان إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاته التي دأب على تحقيقها خلال السنوات الماضية بتواجده ضمن قائمة أقوى 10 علامات تجارية كويتية من حيث قيمتها السوقية لعام 2023، إلى جانب كونه الأسرع نموا بنسبة 33% حسب مؤسسة «براند فاينانس» العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد «مع مثل هذه التقديرات المميزة، فإننا اصبحنا نجني ثمار ما حرصنا على تحقيقه من نجاح والسير على خطى ثابتة نحو استراتيجيات ممنهجة حققنا من خلالها العديد من القفزات والنمو في جميع مؤشراتنا المالية لاسيما الحصص السوقية في مختلف القطاعات».



وأوضح الماجد ان وصول العلامة التجارية لبنك بوبيان إلى المرتبة السابعة ورفع تصنيفها إلى AA- جاء استنادا إلى قوة الأداء المالي وتوقعات النمو المستقبلي وفقا لمعايير خاصة ومحددة، منها هامش الربحية والإيرادات ليعكس هذا التقييم الثقة التي يوليها العملاء والمساهمون لبنك بوبيان.



وأضاف «يمثل تأكيد مؤسسة براند فاينانس ومن خلال دراسات وأبحاث السوق أننا الاسرع نموا كعلامة تجارية شهادة نعتز بها، خاصة انها تأتي من المؤسسة المشهود لها بالحيادية والاحترافية».



وأكد الماجد «لم يكن الوصول إلى ما حققناه في عام 2022 سهلا إلا انه يمكن تلخيص سر نجاحنا في وضع استراتيجية واضحة وتكوين فريق تنفيذي من أصحاب الخبرات والعودة لأساسيات العمل المصرفي والتركيز على خدمة العملاء والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والاستثمار في الموارد البشرية والتركيز على العنصر الوطني».



يذكر ان مؤسسة «براند فاينانس» شركة متخصصة معنية بتقييم العلامات التجارية وتقديم استشارات التمويل والتسويق، ويقع مقرها الرئيسي في بورصة العلامة التجارية بمدينة لندن، وتوجد في أكثر من 20 موقعا في جميع أنحاء العالم.



الارتقاء بالخدمات الرقمية



وأشار الماجد الى ان بوبيان دائما ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية الرقمية تجاه مستقبل أكثر إبداعا وتميزا حيث تكون راحة العميل هي الأولوية على نطاق عالمي، مشيرا الى ان هذا الاستثمار الاستراتيجي الذي يلبي الاحتياجات المتنوعة والمتقدمة لعملاء الشركات وعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم سوف يؤكد الموقع الريادي لبنك بوبيان كبنك رقمي إسلامي رائد محليا وإقليميا وكذلك عالميا.



وأوضح انه خلال الأعوام الأخيرة نجح بوبيان في الاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط والذي يمتلك فيه حاليا 70% من الأسهم، ثم جاء إعلان بنك بوبيان عن انطلاق أعمال علامته التجارية الجديدة المميزة Nomo Bank بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم.



ويطمح البنك إلى أن يصبح البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة، حيث تم وضع مجموعة من المبادئ الرئيسية ضمن استراتيجية التحول الخاصة بالبنك بعد الاستحواذ من بينها بناء علامة تجارية مستدامة تركز على العملاء ومنسجمة مع مجموعة بنك بوبيان.



يذكر أن بنك بوبيان أنهى عام 2022 بتحقيق أرباح صافية بلغت 57.8 مليون دينار بنسبة نمو 19% وربحية سهم بلغت 14.2 فلسا مع التوصية بتوزيع 6 فلوس نقدا و6% أسهم منحة، في الوقت الذي واصل فيه البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة 43.6 مليون دينار.



وشهدت جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا في العام 2022، حيث ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لمجموعة لبنك بوبيان إلى 7.9 مليارات دينار بنسبة نمو 7%.

وكذلك فقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 6 مليارات دينار بنسبة نمو 6%، فيما بلغت محفظة التمويل 5.9 مليارات دينار بنسبة نمو 7% وبلغت الإيرادات التشغيلية 201 مليون دينار بنسبة نمو 7%.