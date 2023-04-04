

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



دخل محمد دحام لاعب نادي النصر في منافسة قوية مع المهاجم الكيني لنادي الدحيل القطري مايكل أولونغا، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة أفضل اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم في المسابقات الكروية المحلية غرب آسيا في شهر مارس الماضي.



وضمت القائمة بجانب الثنائي دحام وأولونغا، كلا من الأرجنتيني فدريكو كارتابيا من شباب الأهلي الإماراتي، وأوديون إيغالو من الهلال السعودي، وعبدالرزاق حمد الله من اتحاد جدة السعودي، وعلي عدوي من شباب الظاهرية الفلسطيني، وايرنيست بارفو من سترة البحريني. ومن المقرر أن يغلق الاتحاد الآسيوي باب التصويت مساء الغد.