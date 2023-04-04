

إعداد وتحليل:عبدالعزيز جاسم

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واصل الكويت «المتصدر» طريقه نحو لقب الدوري وذلك مع انطلاق الجولة الأولى من القسم الثالث للمجموعة الأولى في دوري زين الممتاز «الكبار الـ6» بعد فوزه المستحق وبأريحية على السالمية 3-1 الذي بات وضعه صعبا جدا في المنافسة على اللقب، فيما واصل كاظمة ضغطه على «الأبيض» بانتصاره على الفحيحيل بهدفين دون رد وهذا الأخير حاله لا يختلف عن «السماوي»، فيما كان ختام الجولة رائعا بالنسبة للعربي الذي رد الدين للغريم التقليدي القادسية بهدفين دون رد ساهم من خلاله باستعادة المركز الثالث وإنعاش آماله بالمنافسة على لقب الدوري.



الأبيض.. يضرب ولكن!



على الرغم من تحقيق الكويت لانتصار مهم ومستحق على السالمية فإن الفريق لم يتعلم من درس الجولة الأخيرة في الدوري الممتاز، حيث بدأ المباراة بصورة مميزة وسجل هدفا وتسبب في طرد مبكر للحارس المنافس إلا أنه تراجع في الأداء من الناحية الهجومية التي كانت تنشط على فترات ما تسبب في طرد ثان لـ«السماوي» ومن بعدها تمكن من تسجيل هدفين وأضاع عددا آخر بسبب التسرع وعدم التركيز وهو أمر غير مقبول في مباريات مع فرق أقرب له بالمنافسة على اللقب، كما أن تسجيل هدف في مرماه من فريق منقوص لاعبين يجب ألا يمر على الجهاز الفني دون تنبيه لخط الدفاع.



البرتقالي.. لعبها صح



حقق كاظمة الأهم في هذه الجولة وبأقصر وأسهل الطرق في مواجهة الفحيحيل فهو تقدم بهدف وتبعه بآخر مع نهاية الشوط الأول ومن ثم لعب الشوط الثاني بطريقة تمنع المنافس من التسجيل من خلال التكتل في وسط الملعب وإراحة لاعبيه لقادم الجولات التي سيكون فيها الضغط كبيرا والتي سيحتاج من خلالها المدرب الروماني ايلي ستان الى جميع اللاعبين المتاحين بسبب الضغط والإرهاق الكبير وقوة المباريات مع مرور كل جولة، لذلك كان تفكيره سليما ومنطقيا بتسيير المباراة بهذه الطريقة.



الأخضر.. بداية قوية



قد يكون الانتصار الذي حققه العربي على حساب القادسية بمنزلة البداية المثالية لإنعاش آماله في المنافسة على اللقب رغم فارق الـ7 النقاط مع المتصدر الكويت، لذلك لعب الأخضر بتركيز كثير وبتشكيلة مثالية كانت أحد أسباب هذا الانتصار خصوصا في خط المقدمة والذي قام بدوره على أكمل وجه باستغلال الفرص ويحسب للفريق تركيزه الكبير وهدوؤه بعد تسجيل الهدف الثاني وعدم الاندفاع في كل هجمة، ما ساهم بإغلاق جميع المنافذ المؤدية لمرمى الحارس سليمان عبدالغفور الذي لم تصل إليه كرات خطرة كثيرة بعكس المباريات السابقة.



الأصفر.. افتقد التركيز



لم يكن القادسية في أفضل أحواله في مباراته أمام الغريم التقليدي العربي في بداية المباراة واستقبل هدفا لسوء تمركز الدفاع وعندما حاول العودة وسجل هدف التعادل الذي ألغي من قبل الحكم، افتقد اللاعبون التركيز كثيرا في جميع الخطوط وواصل ذلك الأمر مع بداية الشوط الثاني ليستقبل هدفا ثانيا بذات الطريقة، ما يدل على عدم التحضير الجيد للاعبين بين شوطي المباراة حتى ان ردة فعله لم تكن قوية وهجماته خجولة، كما لم يكن للبدلاء تأثير كبير بسبب غياب عدد من نجومه للإيقاف والإصابة.



الفحيحيل.. ما قدر يرجع



حاول الفحيحيل مجاراة كاظمة من خلال تبادل الهجمات وكان ندا قويا في بداية المباراة حتى استقبل هدفا من كرة ثابتة ساهم بفرض المنافس لسيطرته خصوصا من ناحية الهجمات الخطرة لم يصمد بعدها واستقبل هدفا ثانيا، وعندما أراد المدرب السوري فراس الخطيب تصحيح الأوضاع والعودة في المباراة بالشوط الثاني وجد نفسه أمام منافس قوي من الناحية الدفاعية، لذلك افتقد الحلول سواء من الاختراق أو الكرات العرضية ما جعله يغامر مع مرور الوقت بالاندفاع الذي كاد يكلفه استقبال أهداف أخرى، لذلك يجب على لاعبي الفحيحيل اللعب دون ضغوط في الجولات المقبلة لأن الوصول لفرق المقدمة صعب جدا.



السماوي.. نرفزة كبيرة



أكثر ما يرهق السالمية ومدربهم د.محمد المشعان هو النرفزة الزائدة للاعبين فبعد استقبال هدف وطرد الحارس عبدالرحمن الفضلي حافظ الفريق على أدائه أمام الكويت ولم ينهر حتى ارتكب فهد المجمد خطأين، الأول ليس له داع بعد شد قميص لاعب المنافس ياسين العامري، والثاني بعدها مباشرة بتدخل متهور على يوسف ناصر ليحصل على البطاقة الحمراء ما تسبب في انهيار الفريق بغض النظر عن القرارات التحكيمية سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة كان يجب التحكم بأعصابه كونه قائد الفريق.



مدرب العربي: لدينا أفضل اللاعبين في الدوري



مبارك الخالدي



عبر مدرب العربي البوسني روسمير سفيكو عن سعادته بالفوز على القادسية، موضحا «اقولها الآن وبكل ثقة وفخر أن لدي في النادي أفضل العناصر في الدوري الكويتي».

وأضاف «شكرا لكل اللاعبين فقد كانوا محاربين في كل تفاصيل المباراة لعبا ونتيجة فخلال فترة التوقف الدولي افتقدنا 13 لاعبا بين المنتخب الأول والأولمبي لكن المجموعة المتبقية عملت بكل جد ودرسنا السيناريو الأمثل لمواجهة القادسية على مدار أسبوع كامل وقد نجح اللاعبون في تطبيق التكتيك المطلوب والخروج بثلاث نقاط مهمة»، متمنيا أن يستمر اللاعبون في تقديم المردود الإيجابي لهذا الفوز والتحضير لخوض المباريات المتبقية والتي ستكون في غاية الصعوبة.