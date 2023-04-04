الشحومي: «أوفينا بالوعد».. ونسعى لتطوير الدورة عاماً بعد آخر



هادي العنزي



عشاق كرة القدم وأساطير العالم على موعد كبير في الـ 9:20 مساء اليوم بلقاء نجمي منتخب البرازيل والفائزان بكأس العالم 2002 ريكاردو كاكا وريفالدو، في المباراة الاستعراضية التي تجمع عددا من أعضاء مجلس الأمة ونجوم منتخبنا الوطني لكرة القدم السابقين ضمن دورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة لكرة القدم المقامة حاليا على ملعب أحمد الشحومي في منطقة سلوى.



يشارك في المباراة الاستعراضية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، والنواب: عبدالله الطريجي، ومبارك بن خجمة، وأحمد الحمد، بالإضافة إلى النجوم السابقين: صالح الشيخ، شهاب كنكوني، عبدالكريم عفاس، علي مقصيد، نواف الخالدي، محمد جراغ، حسين حاكم، وجمال مبارك.



وفي هذا الصدد قال نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي: «كل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده، دورة الشحومي أوفت بوعودها، اليوم نحن على موعد مع مباراة ودية حبية تجمع نجمي البرازيل ريفالدو وكاكا بمشاركة عدد من النواب ونجوم الأزرق السابقين، وسيكون غدا الأربعاء يوما رياضيا اجتماعي الطابع، حيث ستتم إقامة حفل «القرقيعان»، وستختتم النسخة الخامسة للدروة بإقامة مباراة استعراضية تضم نجوما من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي تشهدها الأيام الثلاثة الأخيرة للدورة».



وأكد أن دورة الشحومي ستشهد مزيدا التطور في الأعوام المقلبة، مضيفا: نأمل أن تكون النسخة السادسة أفضل من الحالية، ونسعى بشكل دائم إلى حصد مزيد من النجاحات، عبر تقييم أولي ومعالجة السلبيات أولا بأول، ونسعد بتواجد جريدة «الأنباء» كداعم للدورة، ونتمنى لها كل التقدم والأزدهار برئاسة أخي العزيز يوسف خالد المرزوق.



من جهته، أشاد المعلق الكروي حامد كميل باستقدام دورة الشحومي الرمضانية لنجمي البرازيل كاكا وريفالدو لمشاركتهم في مباراة استعراضية إلى جانب نجوم «الأزرق»، وقال: «تواجد النجمان العالميان في الكويت أمر يحسب للجنة المنظمة لدورة الشحومي، وكل الشكر لنائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي على دعمه الدائم لإخوانه وأبنائه الرياضيين، ونأمل مشاهدة مباراة ممتعة وحافلة باللمسات الكروية البرازيلية».



وذكر كميل أن دورة الشحومي تشهد تقدما لافتا عاما بعد آخر، مضيفا أنه تواجد العام الماضي، وقد لاحظ ان هناك فرقا كبيرا بين النسختين، ومن تطور إلى آخر، وإلى الأفضل دائما، ومؤكدا ان دورة الشحومي تمثل صورة مشرفة للدورات الرمضانية في الكويت، خاصة أنها تحظى بتغطية إعلامية أوصلتها إلى العديد من الدول العربية والإسلامية.



إلى ذلك، تأهل فريق المرحوم عبدالله الحسيني إلى دور الـ 8 بفوزه على نظيره فريق «عمر بن الخطاب» 3-1، وكذلك تأهل المحرق البحريني الذي تخطى ديوانية المساعيد بركلات الترجيح 3-1، بعد التعادل السلبي بينهما، وفي رابع مباريات أمس الأول غادر «كويت سيتي» من الدور الـ16 بعد خسارته من نظيره عبدالرحمن مساعد 0-2، فيما تفوق «السيقا» على «أحمد عايد» 3-1، وفي آخر مواجهات الأحد خرج «هويدي الماجدي» بفوز صعب على «خال الكلفس» 1-0.



وتنطلق مساء اليوم مواجهات دور الـ 8 بإقامة مباراتين، حيث يواجه فريق عبدالرحمن مساعد نظيره «Choose Stars» في الـ 10:20 مساء، وتتبعها في الـ 10:50 مساء آخر مباريات اليوم بلقاء يجمع بين فريق المرحوم عبدالله الحسيني وهويدي الماجدي في مواجهة متكافئة.





