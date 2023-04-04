أوردت هيئة البث الإسرائيلية امس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأ إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت «لأسباب أمنية»، كما يعتزم زيارة قواعد عسكرية برفقته.



ونقلت هيئة البث عن مصادر مقربة من نتنياهو قولها إن رئيس الحكومة الإسرائيلية «أرجأ إقالة وزير الدفاع لأسباب أمنية»، وأضافت المصادر أنه «نظرا لتطور الوضع الأمني​​، سيتعين على نتنياهو التعامل مع وزير الدفاع في المستقبل».



ولم تحدد الهيئة طبيعة هذه الأسباب الأمنية، في حين لم يصدر على الفور تعليقا من نتنياهو ولا غالانت حول الأمر.



من جانبه، طالب وزير الدفاع السابق بيني غانتس نتنياهو أن يعلن على الفور «قراره بإبقاء غالانت في منصبه». وأضاف غانتس - في تغريدة - أن «أمن إسرائيل ليس تجربة أداء لمسرحية أو فيلم. يحتاج المواطنون الإسرائيليون إلى وزير دفاع الآن».



من جهة أخرى، قالت هيئة البث إنه «من المتوقع أن يلتقي نتنياهو وغالانت وجها لوجه هذا الأسبوع»، مضيفة: «أن الأزمة بينهما ستحل، رغم أن غالانت مستعد للاعتذار عن توقيت كلماته فقط، لا عن جوهرها كما يطالب به نتنياهو»، حسب مسؤولين في الليكود.



كما يعتزم نتنياهو زيارة القوات الإسرائيلية برفقة وزير الدفاع لتهنئة الجنود بعيد الفصح، وذلك في مؤشر على المصالحة بينهما، وفقا لـ «رويترز» عن مسؤولين.



وتجري محادثات الحوار بين الحكومة والمعارضة برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لكنها لم تصل لنتائج بعد.