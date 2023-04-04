أنشيلوتي مدرب متميز لكني أفضل أن يتولى مهمة الإشراف على «السامبا» مدرب برازيلي

هادي العنزي

أبدى أسطورة كرة القدم البرازيلية ريفالدو سعادته بالتواجد في الكويت والمشاركة في المباراة الاستعراضية التي تقام على هامش منافسات دورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة لكرة القدم في الـ 9:20 مساء الثلاثاء، جاء ذلك بعد وصوله مطار الكويت مساء الإثنين، وكان في استقباله مدير دورة الشحومي الرمضانية الخامسة خليفة محمد الشحومي، وعضو اللجنة المنظمة د. بدر عوض.

وذكر ريفالدو حامل كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية، أن اللعب في الكويت مجددا محل سعادة واعتزاز له، وقال لــ «الأنباء»:«متحمس للغاية لملاقاة نجوم منتخب الكويت السابقين في مباراة خاصة، تأتي دعما لممارسة الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بوجه خاص، وستكون مباراة ممتعة بالتأكيد، ونأمل أن تسعد الجماهير الرياضية التي ستحضر المباراة».

وفيما يتعلق بترشيح المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي لتولي مهمة الإشراف على المنتخب البرازيلي في الفترة المقبلة، أشار أفضل لاعب في العالم عام 1999 إلى أن مسيرة انشيلوتي حافلة بالإنجازات مع العديد من الأندية التي تولى تدريبها، وقد سبق أن عمل تحت قيادته اثناء لعبه في نادي ميلان الإيطالي، مضيفا: بشكل عام أفضل أن يتولى مهمة الإشراف على المنتخب الأول مدرب برازيلي، لكن سأدعم أي مدرب يتولى المهمة، واتمنى الأفضل دائما لأي مدرب تسند له المهمة.