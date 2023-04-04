عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، إن وزارة التربية تعمل على حسم مكافآت العاملين في مشروع الفاقد التعليمي الذي نفّذته العام الماضي للطلبة فاقدي التعليم بسبب جائحة كورونا، مشيرةً إلى أن هناك ما يقارب 500 معلم وإداري عملوا على تنفيذ المشروع بقرار من وكيل وزارة التربية السابق د.علي اليعقوب، ولم يستلموا مكافآتهم حتى الآن .

وأوضحت المصادر ان هناك تحركا تربويا وجهودا تبذلها الموجهة العامة للعلوم منى الانصاري، لصرف حقوق العاملين في المشروع، منوهةً الى ان التنسيق والتواصل مستمر مع مراقبي ديوان الخدمة المدنية لصرف المكافآت وغلق هذا الملف .

واوضحت ان وزارة التربية أعطت أولوية واهتماما كبيرا في تنفيذ مشروع الفاقد التعليمي بل أن وزير التربية السابق د علي المضف، وأثناء مشاركته في القمة التحضيرية لمؤتمر تحويل التعليم والذي عقد في باريس تطرّق خلال كلمته في القمة إلى تنفيذ الوزارة للفاقد التعليمي وذلك أمام 154 وزير تربية من مختلف دول العالم لذلك لابد من إيجاد حل وصرف مكافآت من عملوا والتزموا في دوامهم بهذا المشروع من خلال 12 مركزا بمختلف مناطق الكويت منهم 6 بنين و6 بنات .