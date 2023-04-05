نتابع ما تنتهجه «الداخلية» من سبل لتعزيز وتطوير كفاءة وقدرات وإمكانات جميع قطاعاتها

نقدّر جهود «الداخلية» في التصدي بكل حزم لكل من تسوّل له نفسه الاتجار بالمخدرات

تطوير أنظمة المرور والاستمرار في إيجاد مزيد من الحلول لمعالجة مشكلة الاختناق المروري

نقدّر مساعي «الداخلية» نحو التحول الرقمي للخدمات المقدمة لمواكبة أحدث سبل التكنولوجيا

مواكبة كل جديد في المجال الأمني لا سيما الأمن السيبراني من خلال تبادل الخبرات مع الدول

التوعية الأمنية لدى المواطنين والمقيمين أصبحت ركيزة أساسية في العمل الأمني الحديث

وكيل «الداخلية»: نتعهد بالاستمرار في التصدي بكل قوة وحزم للسموم التي تستهدف شبابنا

نستلهم التأكيد السامي بأن «أمن الكويت لا تهاون فيه» بتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع البلاد



قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يرافقه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية.



حيث كان في استقبال سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.



وقد ألقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد،، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، كلمة بهذه المناسبة... هذا نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين الذي غمرنا بخيرات كثيرة ونعم عظيمة ومنّ علينا بالأمن نعيش تحت ظلاله.



والصلاة والسلام على نبينا محمد صاحب الخلق والفضيلة



الشيخ طلال الخالد



النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة



الفريق أنور عبداللطيف البرجس



وكيل وزارة الداخلية



إخواني وأبنائي قادة وضباط ومنتسبي وزارة الداخلية:



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



من هذا المكان الذي يحمل اسما غاليا في قلوبنا، وفي ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان الكريم يسرنا أن نلتقي بإخواننا وأبنائنا من منتسبي وزارة الداخلية، ويطيب لي أن أنقل إليكم جميعا تهنئة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد بمناسبة شهر رمضان المبارك.



ونغتنم بركة هذا الشهر الفضيل لندعو المولى القدير أن يعيننا على طاعته ويتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا وأن يعيد أمثاله على وطننا الغالي وأهله الأوفياء وهو يرفل بأثواب الخير والعزة والرفعة.



إخواني.. بناتي وأبنائي:



جريا على العادة الطيبة، فإن زيارتي لكم ممثلا عن صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد (حفظه الله ورعاه) ومتعه بالصحة والعافية، تأتي تقديرا لكم أنتم منتسبي وزارة الداخلية قادة وضباطا وضباط صف وأفرادا ومدنيين، وجهودكم الدؤوبة في أداء واجباتكم ومهامكم من خلال رسالتكم السامية في حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ليعم الأمن في وطننا العزيز وينعم بالأمان مواطنوه وجميع قاطنيه من الأشقاء والأصدقاء.



الإخوة والأبناء.. عيون الوطن الساهرة،،



ونحن نؤكد دعم القيادة السياسية لجميع مؤسسات الدولة لا سيما العسكرية والأمنية فإننا نتابع ما تنهجه وزارة الداخلية من سبل لتعزيز وتطوير كفاءة وقدرات وإمكانات جميع قطاعاتها لتواصل مسيرتها الوطنية وتحقق أهدافها المنشودة.



وإننا لنسجل إشادتنا بما تم اتخاذه من إجراءات تنظيمية في هيكلة مؤسستكم الأمنية والاهتمام بدعم قطاعاتها بالعناصر البشرية من خلال فتح باب التسجيل والقبول لدورات ضباط الصف والأفراد طوال العام بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مقدرين اهتمام قيادة الوزارة بمشاركة المرأة الكويتية في العمل بالمجال الأمني لترسخ نجاحا واضحا في سجلها الوطني.



كما نعرب عن تقديرنا لوزارة الداخلية قيادة ومنتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم في التصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه الاتجار بالمخدرات وتنسيقهم مع الجهات المعنية لمعالجة آثارها ليعيش أبناؤنا في أمن وأمان وصحة وعافية.



كما نقدر مساعي وزارة الداخلية نحو التحول الرقمي للخدمات المقدمة من خلال تطويرها لمواكبة أحدث سبل التكنولوجيا مما يعزز الشفافية وإحكام الرقابة وترسيخ العدل.



إخواني.. بناتي وأبنائي،،



وأنتم تسعون لتحقيق أعلى مستوى من الأمن والسلامة وجودة الخدمات الأمنية باستخدام أفضل الوسائل العلمية والعملية واستمرارا لأدائكم المقدر.. فإننا نوجهكم نحو:



- الجاهزية واليقظة الدائمة والحزم مع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون (طبقوا القانون على الجميع).



- ترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدالة والإخلاص والعمل بروح الفريق الواحد.



- الاستمرار في تطوير منظومة العمل في كافة قطاعات وزارة الداخلية وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية وتطوير الآليات والمعدات وفقا لأحدث التقنيات العالمية.



- مواكبة كل جديد في المجال الأمني لا سيما الأمن السيبراني من خلال تبادل الخبرات مع الجهات المناظرة في الدول الشقيقة والصديقة.



- تطوير أنظمة المرور وتحديثها والاستمرار في إيجاد مزيد من الحلول لمعالجة مشكلة الاختناق المروري وصولا لانسيابية المرور في الطرق.



- تعزيز التوعية الأمنية لدى المواطنين والمقيمين حيث أصبحت ركيزة أساسية في العمل الأمني الحديث وذلك من خلال إطلاق حملات توعية تواكب المستجدات ويكون لها دور في حفظ أمن المجتمع واستقراره وتحقيق الأمان لأفراده مثل التحذير من الاحتيال الإلكتروني والتصدي للشائعات والتعريف بمخاطر المخدرات.. وغيرها.



وختاما،،، فإننا ندعو الله العلي القدير أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.. سائلين إياه في علاه أن تظل كويتنا الغالية واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد (حفظه الله ورعاه) وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.



لا تهاون



كما ألقى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس كلمة بهذه المناسبة.. جاء فيها:



بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،



سيدي ممثل صاحب السمو الامير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد



سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح،



الحضور الكريم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأبنائي منتسبي وزارة الداخلية قادة وضباطا وضباط صف وأفرادا ومدنيين أن نبارك لسموكم الكريم هذا الشهر الفضيل ونتقدم لسموكم بخالص الشكر والتقدير على تشريفكم لنا في هذه المناسبة الكريمة مجددين فيه لسموكم عهد الولاء والوفاء والطاعة الذي قطعناه على أنفسنا للذود عن حمى الوطن وبذل الغالي والنفيس في سبيله.



سيدي.. حفظكم الله ورعاكم،



منذ تشريف سموكم للمؤسسة الأمنية في مثل هذه الأيام من العام الماضي لم يدخر أبناؤك في المؤسسة الأمنية جهدا في السعي قدما لرفع معدلات الأداء الأمني في مختلف قطاعات وزارة الداخلية مستلهمين تأكيد سموكم بأن أمن الكويت لا تهاون فيه وقد ترجمت وزارة الداخلية هذه التوجيهات السامية بتعليمات واضحة لا تقبل التهاون من قبل سيدي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بتعزيز الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد والوقوف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.



سيدي.. حفظكم الله ورعاكم،،،



يخوض أبناؤك في وزارة الداخلية حربا شرسة ضد تجار ومروجي المخدرات والمؤثرات العقلية الذين يستهدفون شبابنا بتلك السموم المدمرة وذلك بالتعاون مع جميع جهات الدولة واللجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين.



سيدي.. حفظكم الله ورعاكم،،،



لقد استطاعت قطاعات وزارة الداخلية منذ زيارتكم لنا العام الماضي من ضبط كميات ضخمة وغير مسبوقة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقد تم ضبط 7.500 أطنان من المواد المخدرة و42 مليون حبة من المؤثرات العقلية، وعدد القضايا 3300 قضية، بينما بلغ عدد المتهمين 4150 شخصا.



وفي الختام نعاهد سموكم بأننا مستمرون في التصدي بكل قوة وحزم لهذه السموم التي تستهدف في المقـــام الأول مستقبل شبابنــــا وأسرنا ومجتمعنا فلا تهاون في حـــماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة.



هدية تذكارية لممثل صاحب السمو



وتم خلال هذه الزيارة إهداء ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، هدية تذكارية بهذه المناسبة.



وقد تفضل سموه بالتوقيع على سجل الشرف.



هذا وقد رافق ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، في هذه الزيارة كبار المسؤولين بالدولة.



قصيدة الشرطي مانع العجمي



ألقى الشرطي مانع العجمي قصيدة شعرية لاقت استحسان الحضور.. جاء فيها:



بسم الله ابد كل وقت وكل حين



ومن بعد ذكر الله نبدأ بالسلام



استنطق الاعجاب عند الصامتين



من مطلع ابياتي الى مسك الختام



سلام تسليمن يعم الحاضرين



تسليمت تاتي على قدر المقام



سلام يا ديرت هل العهد الأمين



يا كويتنا دار المحبة والسلام



يا ما ويا ما تنصر المستضعفين



وياما لقت فعيونهم كل احترام



دار عطاها من يسار ومن يمين



وقفاتها بالفعل ما هو بالكلام



الله يعديها عيون الحاسدين



ويالله عساها ماتهان ولا تضام



دار الصباح اللي محبتها يقين



اللي بهم ترسي مفاهيم النظام



اشيوخنا اللي تجعل القاسي يلين



اخوان مريم مرويت حد الحسام



يا سيدي نواف والخافي يبين



لك بيعة منا وعهد والتزام



عهد علينا من زمان الاولين



ولا يهمونك خفافيش الظلام



و يا سيدي مشعل ولي عهد الأمين



لك الولاء منا على حرب وسلام



ما دمتو تحكمون حكم وعادلين



والصف واحد ما يجي فيه انقسام



هذا أحمد النواف جعله ما يهين



له الرئاسة والوفاء والاحترام



وهذا طلال الخالد وسيف اليمين



نردع به العدوان ويقص العظام



حنا لكم درع يرد الطامعين



وانتو لنا نور يشعشع فالظلام



حنا جنود الدار ضد المعتدين



ناقف يلامن ثار للهيجاء عسام



الداخلية والحرس حصن حصين



والجيش والاطفاء على قد المهام



إيلا طلبتنا الدار حنا حاضرين



إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام



يا كويتنا يا ذخرنا تستاهلين



منا الولاء والتضحية والاهتمام



ندعي لك الله يحفظك في كل حين



دعوة محب ومخلص بشهر الصيام