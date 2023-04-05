عبدالعزيز الفضلي



أقام المشروع الوطني للمتقاعدين «خبرات» غبقته الرمضانية السنوية بحضور جمع كبير من المتقاعدين من مختلف الجهات الحكومية.



وقال مؤسس ورئيس المشروع الوطني للمتقاعدين د. صلاح العبدالجادر: نلتقي اليوم في غبقتنا السنوية من خلال لقاء اجتماعي نتبادل فيه وجهات النظر، مشيرا الى ان هذا المشروع واعد، ومهمته الا تكون هناك طاقة مهمشة خاصة ان هذه الطاقات اصحاب خبرة وولاء وانتماء وحب لهذا البلد واهله.



وأضاف انه آن الاوان للمتقاعد ان يكون له دور واضح ومحدد في هذا البلد وان يتم تأسيس مركز استشارات لتقديم خدمات للدولة من اعمال تطوعية وتجارية لصالح سوق العمل، منوها بانه لدينا مبادرات ونعمل على تفعيلها لتحقيق اهدافنا في المشروع الوطني للمتقاعدين على ان تكون يد فاعلة في خدمة بلدنا الحبيب الكويت.



من جانبه، أوضح امين سر المشروع الوطني للمتقاعدين طارق الفرحان ان المشروع لديه مبادرات كثيرة ولكنها تحتاج الى دعم والدفع للامام، لافتا الى عقد كثير من الدورات خلال الفترة الماضية لتوطين الخبرة عند المتقاعدين، وكذلك ستكون لنا في المستقبل مساهمات اضافية، كما اننا نسعى لان تكون لنا مظلة رسمية واهتمام من الدولة لزيادة المبادرات خدمة للمتقاعدين.



من جانبه، دعا رئيس جمعية الضباط المتقاعدين اللواء فيصل الجزاف الى ضرورة الاستعانة بالمتقاعدين خاصة انهم يتمتعون بخبرات في جميع المجالات، مشددا على اهمية ان يكون هناك قرار او قانون او أي اجراء من الدولة للاستعانة بهم.



وأعرب الجزاف عن امله في ان يتم انشاء مظلة تحت أي مسمى يكون لها دور مؤثر في اتخاذ القرار، شاكرا المشروع الوطني للمتقاعدين على هذا التجمع الاخوي السنوي والالتقاء مع هذه الخبرات المتميزة.



من جهته، قال رئيس مكتب تركيا وبلاد الشام بجمعية الرحمة العالمية وليد السويلم اننا سعداء بهذا التجمع وان نرى بصمات للمتقاعدين خاصة في العمل الانساني التطوعي، مبينا ان لدينا طاقات من المتقاعدين قاموا بمشاريع واعمال انسانية فيها مخاطرة وصعبة في مختلف الظروف والاحوال من نساء ورجال نجدهم في الميدان يعملون لخدمة الفقراء والمساكين.