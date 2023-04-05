أعلنت مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار عن تبرعها ومشاركتها في العديد من المشاريع الإنسانية ومشاريع التنمية المجتمعية، حيث ساهمت مؤخرا كشريك إنساني مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي من خلال حملاتها المتنوعة لهذا العام 2023.



وأكد مدير التسويق والعلاقات العامة لمجموعة أرزان المالية فواز المنيع مشاركة المجموعة بعدد من التبرعات والمساهمات لعام 2023 مع أهم المؤسسات والجمعيات الخيرية في الكويت كالهلال الأحمر وجمعية القلب بجانب دعم جمعية مكافحة التدخين والسرطان ودعم طلبة جامعة الكويت إيمانا منها بأهمية المسؤولية الاجتماعية تجاه المشاريع التي تهتم بالجانب الإنساني والأعمال الخيرية وبناء المجتمع ومساندة الأسر المحتاجة والتعليم وغيرها.



وقال المنيع: إن مشاركة المجموعة ودعمها لهذه النوعية من المشاريع الإنسانية المجتمعية ناتجة عن حرصها الدائم والمستمر على مبدأ المسؤولية الاجتماعية ونابعة من إيمانها التام بأهمية هذه المشاركات والمبادرات الاجتماعية لما لها من أثر كبير على تنمية المجتمع وازدهاره في شتى القطاعات والمجالات.



وأعرب فواز المنيع عن سعادته بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعية القلب الكويتية وكلية الهندسة في جامعة الكويت وصندوق مرضى السرطان التابع لجمعية مكافحة التدخين والسرطان الكويتية، مشيدا باهتمام هذه الجهات والمؤسسات وبجهودها الكبيرة في دعم المشاريع الإنسانية وبناء المجتمعات وتنميتها في شتى المجالات، حيث أعرب عن شكره وامتنانه للجهود المبذولة. وأوضح المنيع أن مجموعة أرزان المالية تحافظ على موقعها الريادي باعتبارها مؤيدا قويا يسعى إلى إثراء المجتمع بهذه المشاركات ودعم هذه المشاريع الإنسانية وتلبية حاجة المجتمع عن طريق ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية في الأذهان بشتى المجالات سواء داخل الكويت أو خارجها.



من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير اعتزازه بالشراكة الإنسانية التي تجمع جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار على المستوى الإنساني والخيري.



وقال ان ما تقوم به مجموعة أرزان المالية إنما يعد ترجمة لواجبها الوطني الذي تؤديه وإيمانها بأهمية الدور المحوري لبرنامجنا للمسؤولية المجتمعية في إيجاد حلول فعالة للقضايا كافة التي تشكل هموما أساسية، كما أنها تعبر عن التزامها الراسخ تجاه الأسر المحتاجة وقطاع التعليم والمشاريع الخيرية والإنسانية اتجاه المجتمع. وأضاف أن تبرعات مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار تعد جزءا لا يتجزأ من الشراكة الإستراتيجية مع الهلال الأحمر الكويتي والتزاما من مجموعة أرزان المالية تجاه المجتمع وإيمانا منها بواجبها الاجتماعي الريادي الذي نعتز به. وتقدم د.الساير بالشكر لمجموعة أرزان والعاملين فيها على مبادرتهم بدعم جهود الهلال الأحمر الإنسانية.



بدوره، أعرب أمين عام جمعية القلب الكويتية د.راشد العويش عن اعتزازه بالشراكة الإنسانية مع مجموعة أرزان المالية ودعمها المستمر للجمعية ومشاريعها، حيث صرح قائلا: نقدر جهود مجموعة أرزان المالية في التنمية المجتمعية ودعمها المستمر لجمعية القلب الكويتية، وما تقوم به مجموعة أرزان المالية بمنزلة واجب إنساني مجتمعي يستحق الإشادة وأن جمعية القلب الكويتية فخورة بهذا التعاون والدعم لما فيه من أثر طيب ونتائج مثمرة على القطاع الصحي في الكويت.



كما أشاد رئيس صندوق مرضى السرطان جمال الصالح بدور مجموعة أرزان المالية الإنساني ودعمها المستمر لمشاريع الصحة العامة ومساعدة المرضى.