

محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية فهد جمعان فهد الهران إطلاق سلسلة من الأنشطة الاجتماعية، وذلك بمناسبة حلول الشهر المبارك، مشيرا إلى بدء فعاليات المسابقة القرآنية بالتعاون مع إدارة مساجد العاصمة 15 رمضان حتى 17 منه على أن يكون الحفل الختامي 18 رمضان.



وبين أن المسابقة ستكون في مسجد جابر الأنصاري ق6 على 4 فئات، وهي مفتوحة للذكور والإناث الكويتيين من مساهمي جمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية وأبنائهم، ولا يحق مشاركة الأئمة والمؤذنين والمحفظين، موضحا أن الجوائز عبارة عن مشتريات عينية من السوق الرئيسي ق 6.



وتابع أن الجمعية نظمت البطولة الرمضانية لكرة القدم 2023 للشباب بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية وعلى ملاعبها بمشاركة 32 فريقا، وأجريت القرعة بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والفرق المشاركة، وكانت بنظام خروج المغلوب، موضحا أنه تم إجراء سحوبات للحضور وتوزيع هدايا قيمة.



وأضاف الهران: تم مع بداية شهر رمضان المبارك توفير الضيافة في مداخل الأسواق، وتوزيع مياه وعصائر ومحارم ورقية على جميع مساجد المنطقة، مشيرا إلى حرص مجلس الإدارة على التواصل مع المساهمين بمختلف المناسبات وتقديم أفضل الخدمات لهم.