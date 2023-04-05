قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا بشأن استبدال الأكياس السوداء الخاصة بالحاويات السكنية واستخدام أكياس صديقة للبيئة بدلا منها.



​وقالت م. الفارسي في اقتراحها: بالإشارة الى رد الجهاز التنفيذي على الأسئلة المقدمة من قبلنا بخصوص حاويات النفايات ببلدية الكويت وجوابه الذي يفيد بأن الأكياس السوداء الخاصة بحاويات المنازل ليست صديقة للبيئة وغير قابلة للتحلل.



لذا أقترح:



اشتراط استخدام أكياس صديقة للبيئة يتم وضع مواصفاتها الفنية عن طريق البلدية وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بالدولة (على سبيل المثال لا الحصر: الهيئة العامة للصناعة - الهيئة العامة للبيئة ـ اتحاد الجمعيات التعاونية ـ وزارة التجارة..) ودراسة هذا المشروع من جميع الجوانب وإمكانية تطبيقه للحفاظ على البيئة ووقف تصنيع الأكياس المضرة بالبيئة.



على أن تحمل هذه الأكياس شعار (كود) خاص ببلدية الكويت بحيث لا يتم رفعها من المصدر إلا إذا كانت تحمل هذا الشعار أو الكود.