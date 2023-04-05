بدء تشغيل نظام المعلومات الجغرافية في يونيو المقبل



بداح العنزي



كشف مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن عدد المشاريع الحكومية التي تم تسليمها منذ 6 سنوات بلغ 4035 موقعا.



وقال م.المنفوحي في رده على سؤال العضو م.منيرة الأمير بشأن التخصيص للوقوف على التفاصيل الدقيقة والاحصائيات الضرورية من أجل تعميق المعرفة بالموقف الحالي لها، بشأن الأراضي التي لم تدخل ضمن خطة الدولة وفق آخر خطة تنموية، قال إن جميع الاراضي ضمن الدولة يتم تحديد استعمالاتها ضمن المخطط الهيكلي للدولة، وجار اعتماد المخطط الهيكلي الرابع، أما بخصوص خطة الدولة للاستغلال وفق آخر خطة تنموية، فإن الجهة المسؤولة عن خطط التنمية هي (المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية).



وحول آليات الرقابة الحالية من قبل البلدية على المشاريع التي تم تخصيص لها، فقد أوضح م.المنفوحي: بعد تسلم الموقع المقرر وإعداد التصاميم والمخططات المعمارية اللازمة للمشروع من الجهة المخصص لها الموقع عن طريق مكتب هندسي يتم تقديمها للبلدية للدراسة واستخراج التراخيص اللازمة للبناء ويتم التدقيق بقرار التخصيص وتاريخ استلام الموقع فإن كانت المدة المحددة للبدء بالتنفيذ قد انتهت، فلا يتم الترخيص مع إخطار الجهة المعنية بذلة.



وبشأن هل هناك حصر بالمشاريع التي تجاوزت فترة السماح من حيث التنفيذ، فقد أشار الى أن علاقة البلدية بالمشروع هو البدء بتنفيذ المشروع وليس مدة تنفيذ المشروع، حيث إن هذا الأمر يخص الجهة المخصص لها مع الشركة المنفذة وفق البرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروع، ولا يوجد حصر بالمشاريع التي تجاوزت فترة السماح من حيث التنفيذ.



وأوضح فيما يتعلق بوضع برنامج لتخصيص الأراضي يهدف الى ضبط وتنظيم إجراءات تخصيص المواقع، أنه تم الانتهاء من النظام ليتم تقديم طلبات التخصيص الكترونيا على موقع البلدية الالكتروني بحيث يسمح لكل جهة بطلب تخصيص أراض برمز مستخدم وكلمة سر يتم عن طريقهما استخدام النظام وتقديم طلب التخصيص الكترونيا. كما تقوم الجهة بتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات وتحديد الموقع المطلوب سواء في محافظة معينة أو منطقة أو موقع معين، وتم توفير الخرائط الالكترونية الى بلدية الكويت باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بحيث يتم تحديد الموقع المطلوب على الخريطة، وذلك بإحدى الطرق التالية:



- رسم الموقع المطلوب على الخريطة لتتم دراسته من قبل البلدية والجهات المعنية.



- إدخال الاحداثيات للموقع المطلوب، وسيقوم النظام برسم الموقع وتحديده عن طريق الاحداثيات المدخلة.



- بعد إرسال الطلب الكترونيا، يتم استقبال الطلبات آليا عن طريق نظام ميكنة خطوات سير العمل والمستخدم في بلدية الكويت.



- نظرا لأن معاملة تخصيص الاراضي تتطلب أخذ موافقات الجهات الاخرى في لجنة المرافق، فإن الجهات التي يتم تحديد ضرورة أخذ موافقتها يتم ارسال المعاملة للوزارات المعنية الكترونيا، لتقوم بدراسة الطلب والرد، لتسهيل عملية الدراسة وسرعة اتخاذ القرار، فقد تم توفير التالي للوزارات المعنية لمعرفة اذا توجد عوائق بالأراضي المطلوب تخصيصها:



- توفير البنية التحتية الموجودة في بلدية الكويت من خلال مشروع كودامس والتي تحوي خطوط الغاز والكهرباء والمياه وخلافه للوزارات المعنية من خلال نظام المعلومات الجغرافية، كما سيتم توفير الخرائط المحدثة من الوزارات المعنية في حال توافرها.



- تم توفير صور الساتلايات لمعرفة الوضع القائم للأراضي المطلوب تخصيصها.



- لم يتم تشغيل النظام بعد، حيث إنه حسب الخطة الزمنية لبرنامج عمل الحكومة، فإن التشغيل الفعلي سيبدأ في يونيو 2023.



وردا على سؤال بشأن مشروع تحدثت عنه البلدية منذ فترة مكمل للخطوة السابقة لإدارة التنظيم العمراني وإدارة مركز أنظمة المعلومات لربط المواقع بالتصوير الجوي ورصد المعلومات الخاصة بهذه المواقع لتكون مصدرا للمعلومات للمجلس البلدي وأي جهة حكومية أخرى، فهل تم الانتهاء من هذا المشروع وما نسبة الانجاز وكيف يمكن الاطلاع عليه؟ أشار الى أنه يوجد تصوير ستالايت حديث تم توفيره على بنك المعلومات الجغرافية متوافر لموظفي البلدية لمعرفة الحالة للقسائم وما تم عليها من معاملات، وكذلك إمكانية الاطلاع على المخطط المساحي والرأى التنظيمي وكافة البيانات التي تساعد موظفي بلدية الكويت على اتخاذ القرار، ويتم إضافة البيانات الالكترونية متى ما تم توافرها.



وردا على وجود تعارض خلال الـ 8 سنوات السابقة في المواقع المقترح تخصيصها للمشاريع، وإذا حدث ذلك، فهل هناك بيان بهذه المشاريع وتحليل لأسباب هذا التعارض إن وجد، وما آلية التعامل مع هذه المواقع، فقد أوضح م.المنفوحي أن الموقع المقترح هو موقع قيد الدراسة التنظيمية، أي لم يصدر به قرار مجلس بلدي، وتتم دراسة الموقع وفق الاجراءات المتبعة في تخصيص المواقع، حيث تتم دراسته من الناحية التنظيمية (مدى ملاءمة الموقع - طبيعة المنطقة - مساحة الموقع وغيرها من المعطيات التنظيمية)، ويعرض الطلب على اللجان المعنية منها لجنة التخصيص ثم لجنة الموافقات التنظيمية، وفي حال تبين أن الموقع مناسب تنظيميا، يتم أخذ موافقة إدارة المخطط الهيكلي ومراقبة الطرق على الموقع المقترح، ومن ثم يعرض على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات لبيان ما اذا كان الموقع المقترح يتعارض مع أي خدمات قائمة تابعة لوزارات الخدمات المعنية وإذا كان هناك تعارض للموقع المقترح مع خدمات قائمة أو رفض أي جهة من الجهات التي تقوم بدراسة الموقع يتم إخطار الجهة المعنية بتعذر الموافقة على طلبهم.