مريم بندق



اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام ترقية 214 موظفا بالاختيار إلى الدرجات (أ) و(ب) والأولى والثانية والثالثة والرابعة العامة.

وسيتم بموجب الترقية منح المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها مضافة إليها علاوة واحدة من علاواتها الدورية، وينفذ القرار اعتبارا من 30 مارس الماضي.

وقد وجه رئيس نقابة العاملين في الهيئة محمد الكندري الشكر إلى د. الفجام لاعتماده القرار.

وعلى صعيد مطالبات إجراء تعديل على مواعيد الدوام المرن في الفترة المتبقية من رمضان، أفادت مصادر مطلعة بأنه ليس من الوارد تغيير دوام الفترة المتبقية من رمضان.

نقابة "التطبيقي" تشكر مدير عام "التطبيقي" د. حسن الفجام بعد ترقية 214 موظفاً إدارياً بالاختيار و "الأنباء" تنشر الأسماء

وجه رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد الكندري ، الشكر إلى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام ود. مشعل المنصوري وادارة الشؤون الادارية بعد اعتماد ترقية 214 موظفا اداريا بالاختيار في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



و أعلن نائب مدير عام الهيئة للشؤون الإدارية والمالية د.مشعل المنصوري أنه تم اعتماد الأسماء المشمولة بالترقية.



وبحسب القرار، يمنح المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها مضافا إليها علاوة واحدة من علاواتها الدورية.



وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 30 مارس الماضي.

هذا، وتنشر " الأنباء" أسماء المشمولين بقرار الترقية إلى الدرجات أ و ب والاولى والثانية والثالثة والرابعة عامة .



الترقيات

"الديوان": تخفيف ساعات عمل المعاقين أو من يرعى معاقاً خلال رمضان أو في أوقات العمل العادية حسب توصيات وتعليمات الهيئة المختصة

أكد ديوان الخدمة المدنية في تعميم صدر مساء اليوم على ضرورة التقيد بالتوصيات والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة في شأن المعاقين أو من يرعى معاقا فيما يتعلق بتخفيف ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك او في أوقات العمل العادية حسب البيان التالي: