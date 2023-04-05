مريم بندق

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية استقالة مديرها العام مساعد العسعوسي من منصبه.

وذكر العسعوسي في كتاب الاستقالة الذي نشرته الهيئة على حسابها في «تويتر»، انه تقدم باستقالته «المؤرخة في 19 مارس الماضي لتكون نهاية مسيرة 38 عاما سعدت فيها بالعمل معكم (إخواني وأخواتي العاملين بالهيئة) لتحقيق انجازات رائعة بفضل (جهودكم وعطائكم) كانت فيها الهيئة خلية نحل تناغمت فيها (أدواركم) - كل حسب اختصاصه - لإضافة لبنات جديدة في بناء بلدنا الحبيب».

وأوصى العسعوسي العاملين في الهيئة بـ «الاستمرار بنفس روح العمل والعطاء والحفاظ على هذا الصرح الشامخ الذي اعتمدنا في بنائه على نظم آلية محكمة لضمان حسن أدائه».

استقالة مدير عام "المعلومات المدنية" مساعد العسعوسي

مريم بندق

أعلن مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي تقدمه باستقالة اعتبارا من 19 مارس الماضي.

وأوصي العاملين بالهيئة بالاستمرار بروح العمل والعطاء ، والحفاظ علي صرح الهيئة الشامخ الذي اعتمدنا في بنائه على نظم آلية محكمة لضمان حسن أدائه ، وذلك حسب البيان التالي: