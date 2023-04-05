القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما انتشر من معلومات بشأن تقديم وزارة التموين والتجارة الداخلية منحا مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه، مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان امس، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك المعلومات، وأكدت أنه لا صحة لتقديم منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.



وذكرت وزارة التموين أنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة من قبل، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها، مؤكدة أن الموقع الإلكتروني المتداول لتلك الأخبار مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق.



وشددت على أن كل أشكال الدعم والمنح الاستثنائية التي يتم تقديمها للمواطنين يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة «www.msit.gov.eg»، مشيرة إلى استمرار الوزارة في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التي تتراوح ما بين 100 و300 جنيه والمستفيد بها أكثر من 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة، وعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي جهة تستهدف استغلالهم.