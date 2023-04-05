كشف عضو كتلة حزب الكتائب النائب سليم الصايغ أن اجتماع الحزب مع الموفد القطري قيل فيه الكثير، والأهم هو الأشياء التي لم تقل، مؤكدا أنه لا تسمية ولا تبنٍ لمرشح معين.



وأضاف أنه استشف خلال الاجتماع مع الوفد القطري تنسيقا كبيرا بين السعوديين والقطريين، لافتا الى أن الزيارة بحد ذاتها مهمة جدا وتوقيتها مهم.



وقال الصايغ، في حديث لمحطة «LBCI»: برأيي أن القطريين يستطيعون التواصل مع الإيرانيين ولهم فضائل كثيرة في لبنان.



ورأى أن لبنان يأتي في سلم أولويات الدولة الفرنسية وفي صلب اهتماماتها في الشرق الأوسط، معتبرا أنه استثمار كبير لفرنسا كقوة ناعمة.



ولفت الى أن الفرنسيين اليوم يعلمون بالواقع اللبناني ويقولون إننا نريد رئيسا يوافق عليه حزب الله أو لا رئيس.



وشدد على أن لبنان لايزال البلد الذي لا رديف له في الشرق الاوسط بتلاقيه الثقافي وبين رغم فوضاه أنه يستطيع أن يكون عاملا مؤثرا في العالم.



وقال: «سمعنا كلاما سعوديا كبيرا ويقول إن لبنان في عمق الامن القومي العربي ما يعني أن لبنان ليس هامشيا ومتروكا ولن يكون غير عربي كما أن الاستثمار في لبنان غير المادي سيكون له مردوديته».