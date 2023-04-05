أكد مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي أن مراكز الهيئة تعد مساحات تفاعلية للشباب الكويتي لاستثمار طاقاتهم وإظهار تميزهم في مختلف المجالات.



وقال السبيعي في تصريح صحافي عقب تكريمه للشباب المشارك في البرنامج التدريبي لأكاديمية الفنون والإعلام للموسم الثقافي (2022/2023) الذي أقيم في مركز شباب الدعية إن البرنامج الذي يقام سنويا استقطب هذا العام 110 شباب متدربين من الجنسين.



وذكر ان المشاركين في البرنامج تدربوا في عدد من المجالات المتعلقة بالفنون والإعلام بإشراف أكاديميين ومختصين بارزين بمجالات متنوعة شملت السينما والمسرح والموسيقى وصناعة المحتوى الإعلامي إضافة الى مجال الغرافيك.



وأشاد بالتزام الشباب وحرصهم على الاستفادة من البرامج المقدمة بالأكاديمية، معتبرا ان هذه البرامج تعمل على صقل قدرات الشباب وتنمية مواهبهم وتطويرها بما يخدم بلدهم ومجتمعهم.



ومن جانبه، قال المتدرب في مجال صناعة المحتوى الإعلامي عبدالرحمن السيف انه وبقية زملائه استفادوا كثيرا من البرنامج إذ أتاح لهم التعرف على كيفية استخدام التقنيات الحديثة في تطوير المحتوى الإعلامي المقدم للجمهور.



وأضاف السيف ان ما تعلمه في هذا البرنامج سيكون له تأثير إيجابي في تطوير أدائه المهني كونه يشغل وظيفة مقدم برامج في القناة الرياضية في تلفزيون الكويت، مثمنا مبادرة الهيئة في إطلاق هذه البرامج المفيدة للشباب.