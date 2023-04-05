الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إطلاق بث أرشيف بطولة كأس العالم قطر 2022 على موقعه الإلكتروني أرشيف FIFA+.



وقال «فيفا» على موقعه الرسمي: «استرجع لحظات الإثارة والتسديدات المذهلة والدراما القوية لبطولة كأس العالم 2022 في أرشيف الفيديو الجديد الشامل على أرشيف FIFA+، حيث كانت كأس العالم 2022 واحدة من أكثر النسخ إثارة في تاريخ هذه البطولة الثري».



وتابع: لقد شهدت البطولة سلسلة من المباريات الرائعة على مستوى النخبة، وكان أعظم نجوم كرة القدم عند حسن الظن بهم على المسرح العالمي الأكبر على الإطلاق.



وأشار «فيفا» إلى أنه يمكن مشاهدة اللحظات المفضلة من المنافسة في أرشيف الفيديو الشامل الخاص بالبطولة، والذي يتضمن جميع الأهداف البالغ عددها 172 هدفا، والإعادة الكاملة لكل مباراة، ويتضمن أرشيف مونديال قطر 2022 أيضا أبرز اللقطات من كل مباراة في البطولة، كما يوفر الأرشيف مقتطفات من كل مباراة مع تعليق بلغة الإشارة.



هذا، وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة تولون الدولية في نسختها الـ 49، والتي ستقام في فرنسا خلال الفترة من 5 إلى 18 يونيو المقبل، عن مواعيد مباريات منتخب قطر لكرة القدم تحت 23 سنة، والذي سيخوض البطولة بهدف إعداده لمنافسات النسخة السادسة من نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام بالدوحة مطلع العام المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



وتشهد البطولة مشاركة 12 منتخبا، تم توزيعها على 3 مجموعات بواقع 4 منتخبات بكل مجموعة، وأوقعت قرعة البطولة «قطر الأولمبي» بالمجموعة الثانية مع منتخبات أستراليا والمكسيك وتوغو، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات فرنسا والسعودية وكوستاريكا وفنزويلا، فيما جاءت المجموعة الثالثة والأخيرة بمنتخبات اليابان وبوليفيا وكوت ديفوار وبنما.



ويبدأ «العنابي» مبارياته بلقاء أستراليا في الـ 3:00 عصر الثلاثاء 6 يونيو، ثم يواجه المكسيك في الـ 6:30 مساء الجمعة 9 يونيو، ويختتم مبارياته بالمجموعة الثانية بمواجهة توغو في الـ 6:30 مساء الاثنين 12 يونيو.



ويقضي نظام البطولة بأن تلعب الفرق فيما بينها مباريات دور المجموعات، ليصعد أول كل مجموعة وأفضل منتخب يحقق المركز الثاني في المجموعات الثلاث إلى الدور النصف النهائي، فيما تلعب باقي المنتخبات على المراكز من الخامس إلى الثاني عشر.



وتقام مباريات تحديد المراكز الشرفية بتاريخ 15 يونيو، حيث تلتقي الفرق الخامس مع السادس والسابع مع الثامن والتاسع مع العاشر والحادي عشر مع الثاني عشر، بينما تقام مباراتا الدور النصف النهائي بتاريخ 16 يونيو، فيما تقام المباراة النهائية ومباراة المركزين الثالث والرابع بتاريخ 18 من الشهر نفسه.