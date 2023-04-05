

بيروت - بولين فاضل



كثيرة هي المرات الأولى في حياة نادين الراسي الفنية وحتى في حياتها الشخصية، هي التي تزوجت أول مرة في العام 1996 ثم ثانية في العام 2001 وانتهت مطلقة في المرتين.

فنيا، أول مرة ظهرت فيها على الشاشة كانت في العام 1999 كموديل في كليب أغنية «عشقتك» للفنان فضل شاكر باعتبارها كانت تعمل في مجال عرض الأزياء وتتمتع بالوجه الجميل والقوام الرشيق.

ومع ظهورها في كليب فضل ثم في كليب «أرجوك» لوائل جسار، عرض عليها التمثيل في العام نفسه في مسلسل «الباشاوات» الى جانب الممثل يوسف الخال، فلفتت الأنظار بأدائها وحضورها خصوصا أن العمل لاقى نسبة جيدة من المشاهدة.

وتقول نادين إن المخرجين بدأوا يطلبونها لأدوار البطولة بعد هذا المسلسل، فكان «ليل الذئاب» في العام 2000 قبل أن تكر سبحة مسلسلاتها وبطولاتها.



أما في العام 2007، فكانت أول مرة تعتلي فيها نادين الراسي خشبة المسرح، حيث شاركت في مسرحية «زنوبيا» لمنصور الرحباني الى جانب كارول سماحة، ونالت بفضل العمل ولأول مرة أيضا جائزة تقديرية هي جائزة الموريكس دور كأفضل ممثلة لبنانية عن دور ثان.

وفي العام التالي، نالت جائزة الموريكس دور كأفضل ممثلة لبنانية عن دور أول مثبتة نجومية تمثيلية لا غبار عليها قوامها موهبة فنية بالفطرة، لاسيما أن شقيقها هو المطرب الراحل جورج الراسي.

وفي كل مرة كانت تسأل نادين عن تحقيقها نجومية في التمثيل من دون مرورها بمعاهد التمثيل والمسرح، كانت ترد بالقول: «مع احترامي لخريجي معاهد الفنون، إلا أنني أعتبر أن تجارب الحياة هي مدرسة والموهبة كافية لنجاح الممثل».