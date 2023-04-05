

بشار جاسم



تشارك الفنانة ليلى عبدالله في أكثر من عمل رمضاني «دفعة لندن» و«كذبة ابريل» وتستعد لبروفات مسرحية «زين».



«الأنباء» التقت ليلى وسألتها عن ردود أفعال المشاهدين حول «دفعة لندن»، حيث قالت:



«سعيدة جدا بردود أفعال المشاهدين سواء «كذبة ابريل» أو دور مضاوي في «دفعة لندن» خصوصا من الحلقة الأولى إلى اليوم والمشاهدين بتزايد ولله الحمد، وفي الحلقات المقبلة تحدث العديد من الأمور الصادمة للمشاهد في شخصية مضاوي».



أما عن اللغط الحاصل بشأن المسلسل من مفردات، فتقول: «انا مستانسة من اللغط فيه اللي عاجبه العمل وفي العكس، وهذا بحد ذاته نجاح ان الناس تركز على كل شي وكل كلمة وممكن نختلف بالرأي او القضية او الطرح كمسلسل مع المتلقي كمشاهد، بس هذا ما يمنع اني اقول رأيي وأطرح قضيتي ووجهة نظري، وعلى فكرة في مسلسلات ثانية ممكن يكون فيها كلام وإيحاءات لكن محد شافها ولا طالعها او ما في احد لاحظ هالشي.

ويبقى عملنا فارض نفسه عربيا لأن مو لازم ان كل الاعمال تكون نفس الشي ونفس الحوار. وأحب أبارك عبر «الأنباء» للكاتبة والأخت هبة مشاري حمادة على هذا النجاح.

كذلك انا سعيدة بمتابعة المشاهدين مسلسل «كذبة ابريل» كقصة اجتماعية حلوة وجديدة وممثلين شباب منهم شهد اختي ومحمد الكاظمي سارة صلاح ووايد فنانين.

والمخرج حسين الحليبي قدم لنا لوكيشنات جديدة، والمنتج عبدالله بوشهري هو الكرت الرابح لأنه ما قصر بالعمل مع الكل والناس قاعدة تشوف انتاج نظيف وحلو».



أما عن مشاركتها بمسرحية زين، فتقول ليلى: أشارك في مسرحية «لا شيء أبداً كزين»، وهي من اخراج سمير عبود وتأليف هبة حمادة وألحان ايهاب عبدالواحد، ملحن اغنية «الغزالة الرايقة».

ودوري بالمسرحية مختلف عن كل أدواري المسرحية الأخرى، وأنا سعيدة بتجربتي مع زين وكاست المسرحية فاطمة الصفي، حمد اشكناني، حلا الترك، حنين حسين، طلال سام ، عبدالسلام محمد، والله يوفقنا في هذه التجربة الجميلة.