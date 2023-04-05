

أعلن بنك الكويت المركزي الانتهاء من عملية تزويد جميع البنوك المحلية بأوراق جديدة من النقد الكويتي بمختلف الفئات وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من النقد الجديد بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.



وأوضح البنك أنه على الراغبين في الحصول على أوراق جديدة من جميع فئات النقد الكويتي مراجعة فروعهم المصرفية خلال ساعات العمل الرسمية، حيث سيتم الإعلان من خلال البنوك الكويتية عن مواقع الفروع المخصصة التي توفر خدمة صرف «العيادي» بالإضافة إلى الوسائل الأخرى التي توفرها البنوك لعملائهم للحصول على أوراق النقد الجديدة.



وأشار البنك المركزي الى أن البنوك الكويتية وبمناسبة قرب عيد الفطر السعيد خصصت 359 فرعا من فروعها بالإضافة إلى 171 جهاز سحب آلي لتلبية احتياجات عملائها من أوراق النقد الجديدة بالفئات المختلفة، هذا بالإضافة إلى توفير أربعة مواقع مركزية في المجمعات التجارية هي الأفنيوز ومجمع 360 والعاصمة والكوت لتوفير أجهزة سحب آلي مخصص للعيادي تبدأ من منتصف الشهر الجاري الى اليوم الثاني لعيد الفطر السعيد لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.