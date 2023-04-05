

أعلنت شركة النقل العام الكويتية عن انضمام 50 حافلة من فئة 22 راكبا الى أسطولها من هذه الفئات، وذلك لسد طلب السوق المحلي من القطاع الخاص والحكومي والأفراد المهتم بتأجير مثل هذا النوع من الحافلات.



وقال المدير التنفيذي لشؤون النقل محمد الفهيد، في شركة النقل العام الكويتية، والتي تعمل دائما على تحديث أسطولها إضافة الى سد كافة قطاعات ومتطلبات وسائل النقل العام المختلفة من الحافلات متعددة الاستخدامات والمواصفات سواء للتنقل الداخلي وخارج حدود الدولة.



وأضاف الفهيد أن انضمام هذه الفئة من الحافلات جاء بهدف تحديث أسطول الشركة من هذه الفئات من وسائل النقل المملوكة للشركة والتي تم التعاقد على شرائها من تويوتا الساير، بأعلى المواصفات وبأحدث الموديلات من نوع الكوستر 22 راكبا، وذلك لراحة المستخدمين ولزيادة ثقة العملاء من المستفيدين من تأجير هذا النوع من الحافلات من القطاع الخاص والحكومي والأفراد، والذي يخدم الرؤية الاستراتيجية للشركة على مدى السنوات المقبلة بتطوير الأسطول وبتنوع الخدمات لكافة العملاء والشرائح.



وأكد أهمية تطوير مثل هذه الفئات من الحافلات وهي الأكثر استخداما لنقل الموظفين والاستخدامات الداخلية داخل المدن الصغيرة، نظرا لمرونة تحركاتها في الأماكن المحدودة، إضافة الى تحملها المسافات الطويلة وراحتها في استخدامات السفر والتنزه.



كما أكد مدير إدارة النقل الخاص م.محمد الفيلكاوي أن الهدف من هذا التحديث هو تقديم خدمات أكثر وتغطية جغرافية أوسع، حيث جاء اختيار هذا النوع من الحافلات بعد دراسة السوق من حيث استخدام الحافلات وقدرتها على تلبية المتطلبات المختلفة ورغبة العملاء باستخدامها والذي سينعكس إيجابيا على موارد الشركة، وتقديم خدمات أفضل للعملاء واكتساب حصة سوقية أكبر.



وأشار الى أن شركة النقل العام ممثلة في إدارة النقل الخاص تقوم بخدمات مختلفة منها التأجير للأفراد والشركات وتشغيل عقود حسب متطلبات العملاء، كما أن لديها حافلات لذوي الاحتياجات الخاصة مزودة بمصاعد هيدروليكية، إضافة إلى الحافلات متنوعة السعات من 22 راكبا وحتى 45 راكبا ومواصفات خاصة ومزودة بأحدث التقنيات الجديدة وتعمل على النقل السياحي الداخلي وخارج الكويت، إضافة برامج خاصة للعمرة البرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف الكويتية طوال العام.