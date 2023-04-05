دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أبناء الشعب اليمني إلى وحدة الصف وإعلاء مصلحة اليمن العليا لينعم بالسلام والأمن والاستقرار، مؤكدا أن الظروف الحالية مواتية للانخراط في محادثات السلام للتوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرار مجلس الأمن 2016.



وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون -في تصريح بمناسبة مرور عام على المشاورات اليمنية - اليمنية وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس» بما توصل إليه الأشقاء خلال تلك المشاورات التي استضافها مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022، وشاركت فيها القيادات اليمنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلو القوى السياسية والمجتمع المدني، من التوصل إلى آليات مهمة لتعزيز وحدة الصف، وبناء قنوات التواصل والتشاور والمصالحة، ودعم القرار الاقتصادي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق واستئناف عملية التنمية والبناء.