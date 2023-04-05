رفع علم فنلندا الى جانب أعلام الدول الـ30 التي تشكل حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسيل أمس، ايذانا بانضمامها رسميا الى الحلف وهو ما أثار غضب روسيا التي توعدت بالرد على توسع الحلف على حدودها الغربية.



واستكمل وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عملية الانضمام بتسليمه وثيقة رسمية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمقر الحلف في بروكسل. ورفع العلم الفنلندي الى جانب اعلام اعضاء الحلف الـ30 في مقر الناتو خلال اجتماع وزراء خارجية الحلف، وقال الرئيس الفنلندي «هذا يوم عظيم لفنلندا ومهم للناتو».



من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أن انضمام فنلندا الى حلف شمال الأطلسي هو «يوم تاريخي» للحلف. وأضاف بلينكن «أستطيع القول إن هذا الانضمام قد يكون الأمر الوحيد الذي يمكن أن نشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليه، لأنه قام مجددا بتسريع أمر قال إنه يريد تفاديه عبر الاعتداء على أوكرانيا».



وبعد اعتمادها سياسة عدم الانحياز العسكري مدة ثلاثة عقود، انضمت فنلندا أمس الى الحلف في تحول استراتيجي كان سببه الهجوم الروسي على أوكرانيا.



وهو ما أكده الأمين للناتو ينس ستولتنبرغ قائلا إن انضمام فنلندا سيكون حدثا تاريخيا ونتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفا أن التحالف سيعمل على ضمان حصول السويد أيضا على العضوية الكاملة.



وصرح ستولتنبرغ للصحافيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الدول أعضاء الحلف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «كان لديه هدف معلن لغزو أوكرانيا وهو تقليص حلف شمال الأطلسي».



وقال «لقد حصل العكس تماما» بعد انضمام فنلندا للحلف وكذلك السويد قريبا، حيث لا يزال انضمامها يصطدم بالرفض التركي بسبب ايوائها قيادات من حزب العمال الكردستاني المصنف ارهابيا.



وأكد أن انضمام فنلندا للحلف سوف يجعلها «أكثر أمنا ويجعل الناتو أكثر قوة»، معتبرا أنه أفضل وسيلة للاحتفال بالذكرى الـ74 لتأسيس الحلف.



ويتيح انضمام فنلندا أن يضاعف الحلف طول حدوده التي يتشاركها أعضاؤه مع روسيا، الأمر الذي يثير استياء موسكو، حيث توعد الكرملين باتخاذ «اجراءات مضادة»، واصفا توسيع الحلف بأنه «مساس بأمن» روسيا.



وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين «هذا تصعيد جديد للوضع. توسيع حلف شمال الأطلسي يشكل مساسا بأمننا وبمصالحنا الوطنية». وأضاف «هذا يضطرنا إلى اتخاذ اجراءات مضادة لضمان أمننا من الناحية التكتيكية والاستراتيجية»، لافتا إلى أن بلاده ستراقب عن كثب ما سيحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الحلف وبناء على ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات التي نعتبرها ضرورية.



وتابع المتحدث الصحافي للكرملين بالقول: «إن مسألة انضمام فنلندا إلى الناتو تختلف اختلافا جوهريا عن مشكلة أوكرانيا، حيث إن فنلندا لم تكن أبدا مناهضة لروسيا ولم تكن لدينا نزاعات معها»، مشيرا إلى أن انضمام أوكرانيا للحلف أكثر خطورة بكثير وأن هذا فرض الحاجة إلى العملية العسكرية الخاصة وتحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها لها.



من جهته، حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من أن انضمام فنلندا إلى «الناتو» وتحركه العسكري لزيادة الاستعدادات القتالية يزيد من «مخاطر نشوب صراع».



وأضاف شويغو أن بعض الطائرات العسكرية التابعة لروسيا البيضاء أصبحت الآن قادرة على حمل رؤوس حربية نووية وأنه جرى نقل أنظمة صواريخ إسكندر إلى روسيا البيضاء، مشيرا إلى أن تلك الأنظمة يمكن استخدامها لحمل صواريخ تقليدية أو نووية.