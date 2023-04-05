أعلنت اللجنة المنظمة لدورة سعد التميمي الرمضانية الأولى للبادل، عن انطلاق النسخة الأولى للدورة بدءا من الـ 9 مساء اليوم الأربعاء، على أن تختتم منافساتها مساء بعد غد الجمعة، على ملاعب «البادل أكاديمي» بجانب أبراج الكويت.



وستكون الدورة مقسمة إلى فئتين، فئة الهواة وفئة المحترفين، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة، وقد تم رصد جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز الأولى في الفئتين، من راعي الدورة سعد التميمي، حيث سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول من فئة المحترفين على 3 آلاف دينار والثاني على 1500 دينار فيما ستكون جائزة المركز الأول في فئة الهواة 1500 دينار و1000 دينار للوصيف.



بدوره، أكد راعي الدورة سعد التميمي أنه انطلاقا من إيمانه الكبير بأهمية الرياضة في مختلف المجالات، والحرص على تطوير القدرات الشبابية وتوظيفها بالشكل الذي يعود بالمنفعة عليهم، فقد جاءت فكرة إقامة دورة رمضانية البادل، مضيفا أنها لن تقل أهمية عن دورة كرة القدم التي اختتمت مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا بشهادة الجميع. وأشار التميمي إلى أنه في ظل الانتشار الكبير للبادل والإقبال المتزايد عليها من الشباب والسيدات في الكويت والشعبية الكبيرة التي باتت تحظى بها، فقد حرصنا على إقامة دورة تجمع شبابنا في أجواء شهر رمضان المبارك، مضيفا: «الإقبال على المشاركة فاق التوقعات سواء من المحترفين أو الهواة، وستكون هناك العديد من المفاجآت للفرق المشاركة وجمهور البادل».