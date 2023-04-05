هادي العنزي



تتواصل الفعاليات والأنشطة المتنوعة في دورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة لكرة القدم، جنبا إلى جنب مع المراحل المتقدمة في الدورة التي اقتربت من إسدال الستار على نسختها الخامسة غدا الخميس.



وتقام اليوم احتفالية بـ «القرقيعان» لجميع رواد الدورة الرمضانية، كما ستقام 4 مواجهات ضمن منافسات الدور ربع النهائي للدورة، حيث يلتقي ديوانية مشاري العازمي مع نظيره عيادة 32 في مواجهة صعبة ومتكافئة، ويتبعها لقاء يجمع «سانتوس» مع «فيقور»، وفي ثالث المباريات ينتظر أبناء الصليبخات الفائز من مباراة فريقي عبدالرحمن مساعد أو Choose Stars، لملاقاته في الدور ربع النهائي، وكذلك الحال لفريق «السيقا» الذي ينتظر بدوره الفائز من مباراة فريق المرحوم عبدالله الحسيني ونظيره فريق هويدي الماجدي لملاقاته على رابع بطاقات الدور نصف النهائي للدورة.



وتستكمل الأدوار النهائية لدورة الشحومي الرمضانية، بإقامة لقاءات الدور نصف النهائي اليوم أيضا، حيث يتقابل الفائزون في المباريات الأربع مع بعضهم البعض لحسم هوية الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية التي تقام مساء غد الخميس.



حاكم: ريفالدو وكاكا دفعة كبيرة



من جانبه، أبدى لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم ونادي الكويت السابق حسين حاكم سعادته بالمشاركة في دور الشحومي الرمضانية الخامسة، وقال: «تعد دورة الشحومي من البطولات المميزة في الكويت، وتحقق نجاحا لافتا عاما بعد آخر، حتى أضحت تحتل مكانة مرموقة من بين الدورات الرمضانية في الكويت»، مشيدا بحسن التنظيم للدورة.



وأشار لاعب فريق ديوانية مشاري العازمي إلى أن المنافسة أصبحت صعبة في الأدوار المتقدمة، مضيفا: تحسنت المستويات الفنية كثيرا بعد الدور الأول، وقد لاحظت مشاركة العديد من اللاعبين الدوليين السابقين في الدورة، ما أعطى زخما إضافيا للدورة.



وفيما يتعلق بمشاركة نجمي منتخب البرازيل ريكاردو كاكا وريفالدو في مباراة استعراضية بدورة الشحومي، قال: «من شأن حضور النجمين العالمين أن يعطي دفعة كبيرة للدورة، كما أنه يدلل على حرص نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي على تطوير الدورة».



الفضلي: النسخة الأفضل



من جهته، أكد عبدالكريم الفضلي مدرب فريق «بوطاهر» أن النسخة الحالية لدورة الشحومي أفضل ما سابقاتها الأربعة، مضيفا: نشكر نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي على حرصه ودعمه واهتمامه بدعم الشباب الرياضي عبر دورة رمضانية سنوية، يشارك في المئات من الشباب الرياضي المحب لكرة القدم، في أجواء كروية عامرة بالروح الرياضية. وذكر أن فريقه وصل إلى الدور نصف النهائي في البطولة العام الماضي، مضيفا: نسعى للمنافسة على لقب الدورة رغم صعوبة المواجهة، ووجود العديد من الفرق التي تملك العناصر التي تؤهلها للفوز بلقب الدورة.