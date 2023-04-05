أكد النجم الإسباني رافايل نادال، أنه سيغيب عن بطولة مونت كارلو للتنس التي تقام الأسبوع المقبل لأنه مازال يتعافى من الإصابة.



وانسحب نادال (36 عاما) من بطولتي «إنديان ويلز» و«ميامي» مطلع هذا العام بعدما تعرض لمشكلة في الفخذ ببطولة أستراليا.



وبعد الخسارة أمام الأميركي ماكينزي مكدونالد في الدور الثاني لبطولة ملبورن، وكشف النجم الإسباني إنه أصيب في عضلاته الحرقفية.



وكان من المتوقع أن يتعافى نادال للمشاركة في بطولة مونت كارلو، البطولة التي هيمن عليها في السابق حيث حصد 11 لقبا بها، لكنه قال على «تويتر» إنه مازال غير مستعد للمنافسة.



وقال نادال الفائز بـ 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام): «مرحبا بالجميع، أنا مازلت غير قادر على المنافسة في أعلى المستويات».



وأضاف: «لن أستطيع اللعب في واحدة من أهم البطولات بمسيرتي، مونت كارلو».