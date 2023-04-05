تنطلق اليوم دورة شهداء أبوحليفة الثانية لكرة القدم تحت رعاية النائب الصيفي مبارك الصيفي بمشاركة 24 فريقا وستستمر منافساتها حتى السبت المقبل.



وصرح عضو مجلس إدارة جمعية أبوحليفة التعاونية رئيس اللجنة الاجتماعية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة مساعد العوير، بأن النسخة الثانية من الدورة ستشهد العديد من المفاجآت للفرق المشاركة والجمهور الكريم، مشيرا إلى أنه تم رصد جوائز مالية قيمة لأصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى جائزة لأفضل حارس وأفضل لاعب وهداف البطولة، كما يوجد سحب يومي لجمهور البطولة.



وأعرب العوير عن تقديره وشكره للنائب الصيفي مبارك الصيفي على رعايته المستمرة للبطولة التي تحمل اسم شهداء أبوحليفة الذين هم مصدر فخر وإلهام لأجيال المستقبل ونموذج مشرف في حب وطنهم والولاء له.