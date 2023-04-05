الدوحة ـ فريد عبدالباقي



نجح فريق قطر القطري في الخروج متعادلا من دون أهداف أمام مضيفه الصفاقسي التونسي، خلال المواجهة التي جرت بينهما على ستاد الطيب المهيري في مدينة صفاقس، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.



ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب مساء 11 الجاري على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، اذ سينضم الفائز في مجموع المباراتين إلى المجموعة الأولى التي تضم أندية: الترجي التونسي، اتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.



من جهة أخرى، حافظ العربي على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري القطري عقب فوزه الثمين على أم صلال بهدفين نظيفين سجلهما السوري عمر السومة في الدقيقتين (32 و75) في ختام مباريات الجولة الـ18، وبذلك رفع رصيده إلى 40 نقطة من أصل 18 مباراة بفارق نقطتين عن المتصدر الدحيل الذي خاض 17 مباراة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما توقف رصيد أم صلال عند 13 نقطة ليظل في المركز الـ11 وقبل الأخير بفارق 4 نقاط عن السيلية متذيل الترتيب الذي يقترب من الهبوط الرسمي إلى الدرجة الثانية.