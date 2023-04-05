قد لا تكون مشاهدة مقاطع الفيديو بجودة منخفضة ممتعة ولكنها لاتزال محتملة، ولكن الصوت السيئ غير مقبول أبدا، نظرا لأن الجميع في هذه الأيام يشاهدون العروض والأفلام أثناء التنقل، فمن المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون لديك زوج جيد من سماعات الأذن اللاسلكية مع صوت عالي الجودة وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة. ويفضل أن يكون ذلك مع عمر بطارية طويل أيضا لمواكبة المتطلبات المتزايدة للحياة الحديثة. تتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 5i التي تم إطلاقها حديثا بجميع الميزات لتوفير تجربة صوتية غامرة وممتعة، مع صوت عالي الدقة وعمر بطارية مذهل وميزات رائعة لإلغاء الضوضاء النشطة، وكلها معبأة في تصميم مضغوط ومريح. دعونا نلق نظرة فاحصة ونر ما يجلبه أحدث سماعات أذن من هواوي.



صوت عالي الدقة: أضف صوتاً من المستوى التالي إلى حياتك

تضمن سماعات HUAWEI FreeBuds 5i صوتا مفصلا باستخدام برنامج ترميز الصوت عالي الدقة ™LDAC. كما أنها تأتي مع شهادة Hi-Res وتتميز بنطاق تردد واسع وصوت عالي الدقة من طرف إلى طرف لمصادر الصوت عالية الوضوح. يتم تعريف Hi-Res Audio Wireless صوت لاسلكي عالي الدقة رسميا على أنه القدرة على إعادة إنتاج النطاق الكامل للصوت من التسجيلات التي تم إتقانها من مصادر الموسيقى بجودة الأقراص المضغوطة والمقبولة على نطاق واسع والمعترف بها بين عشاق الصوت. مع سرعة نقل تصل إلى 990 كيلوبت/ ثانية وما يصل إلى 24 بت صوت 96 كيلوهرتز، يعد برنامج ترميز الصوت LDAC ™ HD أفضل بكثير من بروتوكولات الترميز الشائعة الاستخدام مثل AAC وSBC، والنتيجة هي صوت أنقى وعالي الدقة لا يدخر في التفاصيل، مجهزة بوحدة تشغيل ديناميكية عالية الحساسية مقاس 10 مم، وغشاء بوليمر مركب مخصص لتقديم ديناميكية وسعة قوية، ما ينتج عنه صوت جهير متصاعد، وأصوات مثيرة، وتفاصيل أصلية عند الترددات العالية، وهي سمات مثالية لموسيقى البوب. تكتشف خوارزمية تحسين EQ التكيفية المزدوجة كلا من بنية قناة الأذن وحالة التآكل وتحسن الصوت في جميع نطاقات التردد لمراعاة هذه العوامل، ما يضمن تجربة استماع متسقة.



عمر بطارية مذهل للاستماع طوال اليوم



يعد عمر البطارية دائما عاملا رئيسيا عندما يتعلق الأمر بسماعات الأذن اللاسلكية. الخبر السار هو أنه على الرغم من أن سماعات HUAWEI FreeBuds 5i أخف وزنا وأقل سمكا، إلا أنها مزودة ببطارية ذات سعة كبيرة. سيحصل المستخدمون على إجمالي وقت استماع يصل إلى 28 ساعة عند استخدامها مع علبة الشحن، وكل سماعة أذن تدعم 7.5 ساعات من تشغيل الصوت المستمر.



لذلك، السماعات مجهزة جيدا لتكون بمنزلة رفيق الاستماع في أي وقت، حيث تأخذ المستخدمين من خلال رحلاتهم ومؤتمراتهم ودوراتهم التدريبية عبر الإنترنت وتجاربهم الحياتية المهمة الأخرى. هناك أيضا فائدة إضافية للشحن السريع، يمكن أن يمنح الشحن السريع مع العلبة لمدة 15 دقيقة للمستخدمين 4 ساعات من وقت الاستماع.



مستوى جديد تماماً من الانغماس مع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة الفائقة



تتبنى سماعات HUAWEI FreeBuds 5i تقنية إلغاء الضوضاء الهجينة، ومجهزة بميكروفونين داخل الأذن وخارجها، وتنتج بدقة موجات صوتية عكسية لإلغاء الضوضاء، وتولد 42 ديسيبل من أقصى عمق إلغاء الضوضاء. تدمج HUAWEI FreeBuds 5i أيضا خوارزمية تحسين السمع استنادا إلى اكتشاف الارتداء، والتي تحدد حالة ارتداء المستمع، وتوفر معلمات التأثير الصوتي المثلى، وبالتالي تضمن تجربة استماع أفضل.



عند ارتداء سماعات HUAWEI FreeBuds 5i، ستتمكن من الاختيار بين أوضاع إلغاء الضوضاء Ultra وGeneral وCozy، لتكييف التأثيرات مع بيئتك، سواء كنت في مطار مزدحم أو محطة مترو أو مطعم أو مكتب أو منزل هادئ، إذا كنت في المترو وترغب في التركيز على أغانيك أو الاستماع إلى البودكاست الخاص بك، فيمكنك تشغيل وضع إلغاء الضوضاء على سماعات الأذن. تهدأ الضوضاء على الفور، وستشعر وكأنك في أجواء غرفة نومك الهادئة.



تتبنى سماعات HUAWEI FreeBuds 5i خوارزمية إلغاء ضوضاء الميكروفون المزدوج مع ميكروفونات داخلية وخارجية لإلغاء ضوضاء الرياح والحفاظ على صوت المكالمة واضحا ومتميزا. تم تحسين خوارزمية وإطار الشبكة العصبية المدعمة بالذكاء الاصطناعي لضمان أن سماعات الأذن قابلة للتكيف مع عدد لا يحصى من سيناريوهات وبيئات الاستخدام المعقدة.



تصميم مدمج ومريح



كل هذا يعلوه تصميم مضغوط ومريح وأنيق يجعلها سهل الاستخدام مع إضفاء مظهر عصري أيضا. صنعت سماعات HUAWEI FreeBuds 5i بشكل أنيق، وهي مصممة لتوفير الراحة والأناقة. تزن سماعة الأذن الواحدة 4.9 غرامات فقط، ما يجعلها مريحة لساعات طويلة من الاستماع المستمر. يبلغ طول جسم سماعات الأذن الجديدة 29 مم فقط، أي أقصر بمقدار 7 مم من سماعات HUAWEI FreeBuds 4i. علاوة على ذلك، تم تقصير فتحات الصوت بمقدار 1 مم، وتم تقليل الارتفاع النسبي بمقدار الثلث، مقارنة بالجيل السابق، ما يجعل السماعات أكثر قابلية للتكيف مع قناة أذن كل مستمع، ما يسمح بملاءمة مريحة.



اتصال ذكي وترفيه سريع خال من المتاعب



يمكن لسماعات HUAWEI FreeBuds 5i الاتصال بجهازين يعملان بنظامين مختلفين (متوافقين مع EMUI/ Android/ iOS/ Windows) والتبديل تلقائيا بين الأجهزة دون فقد أي إيقاع، ما يوفر للمستخدمين تجربة اتصال صوتي سلسة وذكية. إذا كان الجهازان المتصلان كلاهما هواتف، فيمكنك إجراء مكالمة عبر سماعات الأذن على أي من الهاتفين. عندما تكون هناك مكالمة واردة على الهاتف الآخر، فإن HUAWEI FreeBuds 5i ستصدر نغمة مطالبة بسيطة، ويمكنك اختيار ما إذا كنت تريد الرد على المكالمة الواردة عبر سماعات الأذن.



تدعم سماعات HUAWEI FreeBuds 5i أيضا التوصيلات الصوتية السريعة والسهلة بين أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف والأجهزة الأخرى. عند إقران سماعات الأذن بجهاز جديد لأول مرة، يتم عرض نافذة منبثقة تلقائيا على الشاشة. يؤدي لمس هذه النافذة المنبثقة إلى بدء الاقتران الفوري دون الحاجة إلى العبث في إعدادات Bluetooth.



رفيق المغامرات في الهواء الطلق



تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 5i بمقاومة الماء بمقدار IP54، ما يجعلها أكثر من مجهزة لتلبية الاحتياجات اليومية لمعظم المستمعين، من الرذاذ العرضي إلى المطر. كل ما عليك فعله هو مسح سماعات الأذن وتركها حتى تجف. يمكنك الاستمتاع بالموسيقى دون قلق أثناء التدريبات في الهواء الطلق دون القلق بشأن الغبار والبقع.



سواء كان ذلك للترفيه أو الألعاب أو حتى المكالمات، تضمن سماعات HUAWEI FreeBuds 5i حصول المستخدمين على جودة عالية وتسمح بتجربة غامرة، ما يجعلها خيارا رائعا لسماعات الأذن اللاسلكية. مع كل ميزة مصممة مع مراعاة المستهلك، تعد سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds 5i بسهولة واحدة من أفضل الخيارات لسماعات الأذن اللاسلكية.