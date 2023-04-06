بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، انه تم تشكيل لجنة خاصة من المعنيين لتسلم مبنى مجمع الأحداث من وزارة الأشغال، والذي من المتوقع تسلمه بعد اجازة العيد.



على صعيد آخر، أشارت المصادر إلى أنه بعد صدور موافقة «المالية» على مكافآت الأعمال الممتازة بداية الشهر الجاري من المتوقع أن تتم صرف الأعمال الممتازة الأسبوع المقبل.



وعن النقل بين الإدارات وقطاعات الوزارة، أشارت المصادر انه لـدى الشؤون الإدارية طلبات كثيرة للنقل داخل الوزارة ومتوقفة التزاما بـقرار الخدمة المدنية بوقف التنقلات، وأنـه فور صدور قرار السماح بالنقل تعتـمد كل القرارات المستوفية شروط النقل، مؤكدة أن الوزارة ملتزمة بقرار وقف التنقلات.