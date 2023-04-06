تبحث لجنة محافظة الأحمدي خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة نصار العازمي طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تخصيص أرض لإقامة مشاريع صناعية لتدوير النفايات النفطية شمال مصفاة الزور. ويتضمن الاجتماع جدول الأعمال التالي:



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص حوض وقناة مائية وخط ربط لتجميع وتصريف مياه الامطار بمنطقه فهد الأحمد.



٭ طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیة توسعة سكن امام ومؤذن بجوار مسجد ابونائلة بمنطقه الظهر، قطعة 4.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيـص موقع حوض وعدد 2 قنوات مائية لتجميع وتصريف مياه الامطار بـمـنـطقة الوفرة.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطه تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة الوفرة الزراعية، قطعة 6.



حيث تضمن الرأي الفني الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية جهد 11/132 ك.ف بأبعاد (50م×60م) وبمساحة (23000)م2 بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة 6 شريطة: الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ، وتخويل الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد المحطة ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة للمحطة في حال تعارضها مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.