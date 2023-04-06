بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أنه من أهداف مشروع البنك المروري هو معرفة الزيادة في الكثافة المرورية على الطرق.



وقال م.المنفوحي في رده على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق:



إن الدراسات التي قامت بها بلدية الكويت والخاصة بالنقل الجماعي وتشجيع المواطنين على استخدامها تشمل:



- دراسة وسائل النقل الجماعي (2011م).



- دراسة وسائل عبور المشاة (2022م)، مشيرا الى أن التوصيات الخاصة بمشروعي البلدية:



- مشروع إنشاء البنك المروري.



- مشروع دليل حساب الرحلات المرورية.



حيث إن احتساب الأعداد المرورية للمركبات وأوزانها على مدار الساعة وبشكل مستمر على شبكة الطرق الرئيسية لدولة الكويت.



- معرفة الزيادة في الكثافة المرورية على الطرق الرئيسية بشكل دوري.



- يخدم المشروع الدراسات التخطيطية للمدن الجديدة من خلال الكثافات المرورية وحركة السيارات.



- العمل على تطوير الطرق الرئيسية وفقا للكثافة المرورية الناتجة عن الاحتساب المروري.



- العمل على قياس أوزان الشاحنات، وذلك للحد من تأثيرها السلبي على الطرق.



كان الهدف من مشروع دليل حساب الرحلات المرورية هو وضع نظم موحدة لطريقة عمل الدراسات المرورية ضمن ضوابط ومعايير معينة تتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي للحركة المرورية على شبكة الطرق وفقا للمعايير الهندسية العالمية، ما يسهم في وضع اقتراحات لتطوير الطرق بعد إجراءات الدراسات المرورية اللازمة.