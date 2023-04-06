تنظم كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا برنامج سوليا للاتصال العالمي بالتعاون مع السفارة الأميركية في الكويت ضمن برامج التعليم والتبادل الثقافي التي ترعاها السفارة، وهي بادرة بدأت الجامعة بتنظيمها منذ عامين مع السفارة لفتح الباب لانضمام طلبة من جميع الجامعات في الكويت.



ويهدف البرنامج إلى مد جسور التواصل بين طلبة الجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والطلبة في الولايات المتحدة الأميركية من خلال اختيار احد الموضوعات الاجتماعية، الثقافية أو البيئية التي يتم تداولها على الساحة وفتح باب النقاش المباشر على المنصة الافتراضية الرسمية للبرنامج، وذلك ما يساعد على تحقيق المخرجات التعليمية التي تزيد من الوعي العالمي حول مختلف الموضوعات التي تشغل الشباب في القرن 21 بتطوير مهارات التواصل، القيادة، التفكير النقدي والتعاون لاستخراج الحلول.



ويجمع البرنامج بين الحوار المباشر بالإضافة إلى منهج من القراءات المطلوبة كالمقالات ودراسات الحالة، وتقود كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مهمة تطوير واستمرارية البرنامج في الكويت من خلال تلقيح الموضوعات المختارة بالإضافة إلى توظيف الطلبة المهتمين في البرنامج بين جميع جامعات الكويت.



وعن دور الجامعة في تنظيم البرنامج داخل الكويت، أكد البروفيسور خالد البقاعين رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا على أهمية برامج التبادل الثقافي والتعليمي في تعزيز مفهوم قبول اختلافات الرأي والأفكار البناءة وتمكين الشخصية القيادية من القدرة على ترجمة الأفكار.



وأكد أن الجامعة يسعدها أنها تنظم برنامج سوليا في الكويت وتتطلع نحو تنظيم برامج أخرى تحمل نفس الأهداف التعليمية لتطوير الفكر والارتقاء بمجتمعها، وعن تأثير البيئة المحيطة في تكوين الرأي إلى جانب العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على تناول الموضوعات.



أشار البقاعين إلى أن هذا الاختلاف ضروري حتى يتسنى لهم تكوين تجربتهم الشخصية وأن انتقاد الأفكار موضوعيا يطور من شخصيتهم العملية بشكل مؤثر.



وصرحت د. لبنى عكاشة رئيسة قسم الدعم الأكاديمي في الجامعة «بأن الانفتاح على آراء الشباب المختلفة حول العالم هو فرصة للتنوع التعليمي، وتوسع الخيارات والفرص الوظيفية بعد التخرج، حيث ان المشارك يحصل على شهادة معتمدة من مختلف الجهات المشاركة في بناء البرنامج».