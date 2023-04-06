وقّعت شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة)، إحدى أكبر الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب شؤون الخريجين والتطوير الوظيفي بالجامعة الأمريكية في الكويت مذكرة تفاهم، بهدف تطوير علاقات تعاونية.



ووقّع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، مازن حوا ممثلا عن شركة العقارات المتحدة، ورئيسة الجامعـــة الأمريكيـــة فــي الكويــت د. روضة عواد ممثلا عن الجامعة. بالإضافة إلى حضور عدد من كبار ممثلي المؤسستين وأعضاء مكتب رئيسة الجامعة ومديرة مكتب شؤون الخريجين والتطوير الوظيفي،عبير التنير.



ويشمل هذا الاتفاق بين الطرفين، التعاون المستدام في عدد من المشاريع المقرر تنفيذها بينهما والتي تتضمن توفير فرص عمل تدريبية لطلاب الجامعة بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس لاستكشاف عدد من المشاريع في مجال البحوث التطبيقية. وسيتم التعاون أيضا في مبادرات تستقطب الطلاب وحديثي التخرج تسهم في توسيع مداركهم وآفاقهم، من خلال دراسة التحديات واقتراح حلول فعالة في مختلف المجالات الخاصة بتخصصات الهندسة والتطوير العقاري.



وفي حديثه عن هذه الشراكة، قال مازن حوا: «يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع الجامعة الأمريكية في الكويت، التي نسعى من خلالها إلى العمل معا من خلال الجمع بين خبراتنا ومواردنا على توسيع نطاق أبحاث مؤسستينا من أجل تحقيق المزيد من الابتكار والنجاحات».



وأعربت رئيسة الجامعة د. روضة عواد عن سعادتها بهذا التعاون الذي يعمل على إمداد الطلبة بتجربة تعليمية ذات قيمة كبيرة، كما يمنحهم فرصة التجربة العملية التي تساعدهم في التطوير المهني، والحصول على فرص أفضل في سوق العمل بعد التخرج.



توفر هذه المذكرة لطلاب الجامعة الأمريكية في الكويت فرصا للتدريب الميداني والتدريب شركة العقارات المتحدة، بما في ذلك ورش العمل والندوات المهنية التي يقدمها قادة الصناعة ورجال الأعمال الناجحون، كما ستوفر زيارات ميدانية للطلاب المهتمين بالتوظيف في قطاع العقارات والعمليات الإنشائية. وتشمل النتائج الأخرى لمذكرة التفاهم مشاريع بحثية تعاونية وبرامج دولية مشتركة.



وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الجامعة الأمريكية في الكويت على تطبيق التكامل المتميز لمبادئ الفنون الحرة، والتي تساعد طلبتها على التفاعل مع المجالات التي تخصصوا بها، كما تمنحهم فرصة لفهم هذه المجالات من الناحية النظرية والتطبيقية.