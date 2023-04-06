أسامة أبوالسعود



أعلنت الاتحادات والنقابات العمالية التي تضم الاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد العاملين بالقطاع الحكومي واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والحركة النقابية الكويتية وغيرها من النقابات رفضها القاطع لما يسمى «البديل الاستراتيجي»، مشددة على أن إصلاح الخلل في سلم الرواتب والأجور يجب أن يكون بعيدا كل البعد عن الانتقاص من دخل العمال والافتئات على الحقوق العمالية.



وفيما يلي نص البيان:



يستغرب الاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد العاملين بالقطاع الحكومي واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والحركة النقابية الكويتية والطبقة العاملة في الكويت من العودة للتجارب والاقتراحات المتمثلة في طرح فكرة مشروع البديل الاستراتيجي مجددا بحجة إصلاح الخلل في سلم الرواتب والأجور الذي يجب ان يكون بعيدا عن الانتقاص من دخل العمال والافتئات على الحقوق والمصالح العمالية.



وأكدوا ان التعمد في إبعاد الاتحادات والنقابات العمالية من أي خطط وبرامج واقتراحات وحلول لإصلاح قضية الرواتب والأجور هو مخالفة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية (87/ 98) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وبشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضات الجماعية وكذلك تعد على أهم عناصر الإنتاج وممثليهم ويجب ان تكون المقترحات والبدائل وفق دراسة متخصصة بمشاركة وموافقة ممثلي الطبقة العاملة التي هي الشريك الأساسي والرئيسي في العمل والتشريع.