

مبارك الخالدي



تجود الرياضة الكويتية بالكثير من النجوم الذين صالوا وجالوا في الملاعب، وتألقوا سواء في أنديتهم أو مع المنتخبات الوطنية، وحققوا العديد من الإنجازات التي لن تسقط من ذاكرة التاريخ، ومن هؤلاء نجم نادي الكويت والمنتخب الوطني السابق اللاعب خالد شريدة، وهو من مواليد عام 1963، حيث عشق كرة القدم منذ الصغر، والتحق بفريق البراعم كأحد اشبال نادي كاظمة، لكن احد الكشافين في ذلك الوقت وضع عينه عليه وظل يراقبه ليقنعه بالذهاب معه الى نادي الكويت ليراه المدرب الخبير صالح زكريا، وبالفعل نجحت هذه الترتيبات ومنذ اللحظة الاولى تمسك المدرب القدير باللاعب ووجه برفعه الى مستوى الفريق الأول.



وكان الشريدة يتميز بالمهارة التي تفوق سنوات عمره والسرعة والقتال على الكرة والحركة الدؤوبة في مركز لاعب الوسط المتأخر، فكان بحق رئة الفريق لعدة مواسم، وهذا ما جعل شيخ المدربين خالد الحربان يطلق عليه لقب «النحلة».



ولأنه محب للكرة وشغوف بها تمسك بأول فرصة سانحة له بعد أن اشركه المدرب زكريا أمام العربي المتخم بالإنجازات والنجوم في موسم 1980، حيث دفع به في الشوط الثاني ليسجل الشريدة أول أ هدافه أمام زخم جماهيري كبير منحه المزيد والمزيد من الثقة، كما عزز ثقة المدرب به الذي قرر وقتها وضعه اساسيا في التشكيلة، ليستمر الشريدة في التألق والابداع، وتوج ذلك في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير موسم 86 - 87، حيث سجل هدفا صاروخيا لايزال في الذاكرة نال على اثره تكريما خاصا من شيخ المعلقين الحربان الذي وصفه في تلك اللحظة بالنحلة.



ولم يكن هو الهدف الوحيد لنجمنا المتألق فلقد خدمه الحظ بأن كانت اجمل واروع اهدافه في مرمى العربي وتحديدا الحارس العملاق سمير سعيد، ما أعطى لشهرة الشريدة زخما واسعا بين الجماهير، اذ لاتزال حتى يومنا تشاهد هذه الأهداف.



وبعد هذا التألق في النادي كان من الطبيعي ان يترقى اللاعب لنيل شرف تمثيل المنتخب الوطني، حيث مثل الازرق في بطولتي الخليج السابعة في عمان 1984، والثامنة في البحرين عام 1986.

ولم يبتعد الشريدة عن الملاعب بعد اعتزاله 1999 عن الكرة، فقد اتجه الي العمل الاداري كمشرف للفريق الاول لكرة القدم بناديه، ونظرا لما تعرض له من ظروف صحية اجبرته فقد ابتعد كليا عن الكرة والتزم الراحة، ليرث ابنه شريدة الشريدة هذا التاريخ المشرف ويكمل مسيرة والده الناصعة.