

أعلن مؤسس ورئيس مهرجان «نجوم الفن والإعلام» المستشار جمال العدواني أن المهرجان اختار عراب الدراما الخليجية المنتج الفنان باسم عبد الأمير ليكون شخصية الدورة الثامنة التي ستنطلق الأحد المقبل تحت رعاية وبحضور رجل الأعمال حسين النصار في فندق ومركز المؤتمرات «قاعة التاج» بفندق ميلينيوم السالمية.

ولفت العدواني، في تصريح صحافي، إلى أن هذا الاختيار جاء تكريما ووفاء وتقديرا للمسيرة الفنية الطويلة في الانتاج والتمثيل، مثمنا موافقة عبد الأمير على تكريمه وأن تحمل الدورة الثامنة اسمه، مؤكدا أن ذلك يعتبر إضافة مهمة لتاريخ المهرجان الذي سيواصل مسيرته في تكريم النجوم الرواد الكبار بكل دوراته اللاحقة، والذين تركوا في الساحة الفنية المحلية والخليجية والعربية أثرا واضحا في التميز والحضور والعطاء.



وقال: «نحن في المهرجان لا ننسي الرعاية الكريمة من قبل رجل الأعمال حسين النصار التي ساهمت في إظهار هذه الدورة إلى النور».



وأضاف: حفل الدورة الثامنة سيكون متميزا بكل فقراته التي ستعتمد على تكريم النجوم من الفنانين والإعلاميين والشباب، وسيتضمن عدة مفاجآت، مؤكدا أن الحفل سيتصدى لتقديمه المذيع المتميز عبدالعزيز درويش، الذي يعتبر من أبرز الأسماء الكويتية المتميزة.



وثمن العدواني توجيهات الراعي الفخري للمهرجان رجل الأعمال فهد المعجل، والتي ساهمت في دعم هذه الدورة من عمر المهرجان، شاكرا جميع الجهات الرعاة التي ساهمت في استمرار هذا الحدث.