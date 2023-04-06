

مفرح الشمري



أصدر الأمين العام للمجلس الوطني الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د محمد خالد الجسار قرارا اداريا حمل رقم 2023-194 بتشكيل لجنة اجازة العروض المسرحية لمسرح الكبار برئاسة الكاتب بدر محارب وعضوية كل من د. مبارك المزعل، د.موسى آرتي، الفنان والمخرج صالح الحمر، المخرج نجف جمال، ود.آلاء حسين أبل.

ومهام لجنة اجازة العروض كثيرة، منها دراسة العروض المسرحية المحلية والخارجية المقدمة من الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار الوزاري 2021/13 بالاضافة الى ابداء الرأي في العروض المسرحية المحالة إليها من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن مسرح الكبار، كما من مهام اللجنة اعتماد إجازة العروض على مشاهدة البروفة النهائية من قبل اللجنة لجميع عناصر العرض والتأكد من خلو النص والعرض المسرحي من المحظورات المنصوص عليها في القانون (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته.