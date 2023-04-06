

مفرح الشمري



يرقد المذيع القدير عبيد العتيبي في العناية المركزة بمستشفى جابر، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وهو حاليا في حالة صحية مستقرة حسبما ذكر شقيقه المذيع عبدالمحســــن البرقـــاوي لـ «الأنباء»، الذي شكر كل من سأل عن صحة شقيقه، سائلا المولى عز وجل ان يحفظ الجميع من كل مكروه.



وقال البرقاوي: أخوي عبيد ممنوع عنه الزيارة حاليا وذلك بأمر الأطباء حتى استقرار حالته الصحية، وأطلب من الجميع الدعاء له في هذه الليالي المباركة، وكل الشكر وعظيم الامتنان للجميع على مشاعرهم الطيبة تجاه أخوي عبيد، وهذه ليست بغريبة على اهل الكويت.