

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إطلاق الهيكل التنظيمي الجديد للشركة، حيث يأتي تعديل الهيكل ليتناسب مع رؤية واستراتيجية الشركة حتى العام 2030 التي انبثقت من مجلس الإدارة في تحسين منظومة الإجراءات الداخلية وتعزيز وتنمية الكفاءات وتشجيعهم بالإضافة إلى العمل على تطوير تجربة العملاء، كما جاء تنظيم الهيكل بناء على دراسات دقيقة ومتأنية لنحو 12 شهرا لتتواكب مع أفضل المعايير العالمية التي تخص تطوير الموارد البشرية، وزيادة الإنتاجية.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: إن تنظيم الهيكل الجديد للخطوط الكويتية سيساهم بشكل فعال وحقيقي في الوصول إلى أهداف الشركة التي تسعى إلى تحقيقها، كما أن التنظيم يأتي تفعيلا لقرار مجلس الإدارة في يناير 2023، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الموضوعة والمعتمدة حتى عام 2030 لتحسين وتطوير المنظومة بالكامل وتقديم أفضل الخدمات للعملاء الكرام وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات من خلال التوسع في الوجهات الجديدة والمربحة بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية مع خطوط الطيران عالميا ولن يتحقق ذلك إلا بجهود وسواعد أبناء الكويتية المخلصين وتفانيهم في علو طائرهم الأزرق.



وأضاف: إن الهيكل التنظيمي دفع إلى رفع نسبة القيادات والوظائف الاشرافية من الكوادر الوطنية إلى نحو 86% من ذوي الخبرات وأصحاب الأفكار الإبداعية والذين نعول عليهم في تكملة مسيرة النجاح وتقدم وازدهار الخطوط الجوية الكويتية.



من جانبه، قال مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة محمد الفواز: إن الهيكل التنظيمي الجديد يعد ثمرة جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية منذ العام 2022 واستمرارا لسلسلة إنجازات ونجاحات متتالية حققتها الخطوط الجوية الكويتية على مدار العامين المنصرمين، ولضمان استمرار نهوض ونمو طائرنا الأزرق، أتى اطلاق الهيكل التنظيمي لتحقيق التكامل بين الأعمال، والقضاء على عدم الإنتاجية ولزيادة من الربط بين الإدارات وموظفيها.



وبين قائلا: إن إطلاق الهيكل التنظيمي يعد سبيلا إلى تحقيق زيادة الإنتاجية بما يفوق 20% وتقليل التكاليف غير التشغيلية إلى نحو 30% في العامين القادمين وذلك من خلال كفاءة موظفي الخطوط الجوية الكويتية ومهاراتهم في خلق أفكار وإبداعات وبيئة عمل صحية ومناسبة من شأنها الوصول إلى الأهداف المرجوة.



.. وتترأس لجنة شركات الطيران «AOC» للعام الثاني





مزيد المطيري

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن فوز مساعد مدير دائرة الخدمات الأرضية لمطار الكويت الدولي في «الكويتية» مزيد المطيري، رئيسا للجنة شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي «AOC»، وذلك من خلال انعقاد الدورة الانتخابية العادية للعام 2023، حيث فاز المطيري، ممثلا عن الخطوط الجوية الكويتية، بالرئاسة لمدة عام واحد للجنة، كما تم انتخاب محمد جمال الحريري نائبا أول لرئيس اللجنة، ممثلا عن شركة الخطوط الجوية السعودية، وعدنان لاري نائبا ثانيا لرئيس اللجنة، ممثلا عن طيران الاتحاد.



وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة خالد البستان: يسر «الكويتية» أن تعلن عن فوز مزيد المطيري رئيسا للجنة شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي «AOC» للعام الثاني على التوالي، ممثلا عن «الكويتية» في اللجنة، حيث إن المطيري من الكوادر الوطنية التي تتميز بالكفاءة المهنية المشهود لها ولديه خبرة واسعة في قطاع الخدمات الأرضية وفي مطار الكويت الدولي تحديدا، والذي يقوم بدور كبير كممثل عن «الكويتية» في الاهتمام بكل ما من شأنه تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لعملائنا الكرام واستمرار التنسيق المستمر مع الإدارة العامة للطيران المدني لما فيه مصلحة حركة الطيران في الكويت.

وأضاف أن المطيري له بصمة واضحة في تمثيله للخطوط الجوية الكويتية وإيصال نصائح ورؤية مجلس إدارة «الكويتية» الذي دائما ما يدعم أعمال اللجنة منذ عقد أول اجتماع لها في عام 2001، مشيرا إلى أن لجنة شركات الطيران تسعى للوصول إلى الأهداف المنشودة التي تعود بالمصلحة العامة على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي وتحقق النتائج الإيجابية التي ترضى جميع الأطراف في خدمة المسافرين عبر مطار الكويت الدولي وتوفير وتقديم كافة سبل الراحة لهم منذ دخولهم بوابة المطار مرورا بإنهاء إجراءات السفر.