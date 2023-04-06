حمد الصباح: 2022 امتداد لأداء الشركة المتميز بالانتهاء من مشروع الأندلس وافتتاحه

استمرار مجمع أجيال الترفيهي الرائد والمميز بتحقيق عوائد جيدة في منطقة الفحيحيل



أعلنت شركة أجيال العقارية الترفيهية عن الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة، والتي بلغت 4 ملايين دينار، وكان الاجتماع قد انعقد يوم أمس بنسبة حضور 79.341%، وقد وافقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 5% (5 فلوس لكل سهم) من القيمة الاسمية للسهم الواحد وأسهم منحة بواقع 5% (5 أسهم لكل 100 سهم)، إضافة إلى الاستماع إلى كافة التقارير المالية والتقارير المتعلقة بالأداء للسنة المالية المنصرمة.



وناقش الاجتماع كافة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية والموافقة عليها، وتم انتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من الشيخ علي عبدالله الخليفة الصباح والشيخ حمد مبارك الجابر الصباح وعبدالعزيز الخترش وتهاني العجمي وعثمان العثمان كما تم انتخاب الشيخ فيصل أحمد العبدالله الصباح كعضو احتياط، وسبق ذلك استماع الحضور إلى تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات وتقارير اللجان، إضافة إلى تقرير مراقبي الحسابات وكافة التقارير الأخرى.



وناقش الحضور تطورات الوضع المالي للشركة، والتي كان من ضمنها تحقيق الشركة لارتفاع في صافي إيرادات التأجير لعام 2022، ليصل مجموعه إلى 1.6 مليون دينار مقارنة بالعام 2021 الذي حققت فيه الشركة 985.299 دينارا، إضافة إلى صافي إيرادات الاستثمار للعام 2022 التي بلغت 4.35 ملايين دينار مقابل 4.07 ملايين دينار للعام 2021.

وإضافة إلى ذلك، سجل صافي إيرادات التشغيل للعام 2022 ارتفاعا واضحا ليصل إلى 4.89 ملايين دينار بينما كان في عام 2021 قد سجل قيمة 3.9 ملايين دينار، لتحقق الشركة بذلك أرباحا للعام 2022 بمجموع 4 ملايين دينار في حين كانت أرباح 2021 بقيمة 4.16 ملايين دينار، علما بأن ربحية السهم الأساسية والمخففة قد انخفضت من 21.54 فلسا لعام 2021 إلى 20.70 فلسا للعام 2022.



من جهته، تحدث نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ حمد الصباح، عن إنجازات الشركة في العام الماضي قائلا: لقد كان عام 2022 امتدادا لأداء شركة أجيال العقارية الترفيهية المميز، حيث تم الانتهاء من إنجاز مشروع الأندلس وتم افتتاحه ليكون وجهة حضارية مميزة للرواد، إذ يعد واحدا من أحدث المشاريع التجارية والاستثمارية في الكويت، وتحديدا في منطقة حولي، حيث أعطى وجها جديدا للمنطقة بتميزه العمراني ونوعية المستأجرين فيه، كما أنه مشروع متعدد الاستخدامات يشمل في تصميمه مجموعة من المكاتب، العيادات الطبية، المحلات التجارية، إضافة إلى السينما، وقد تم تأجيره بنسبة تجاوزت 90%، ما سيسهم في ارتفاع مدخول الشركة بشكل واضح خلال الفترة المقبلة.



من جانب آخر، استمر مجمع أجيال الترفيهي بتحقيق عوائد جيدة، وهو من المجمعات الرائدة والمميزة في منطقة الفحيحيل.