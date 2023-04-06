بعد تأجيل لنحو خمسة أيام، وعلى الرغم من إعلان القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، تسلم الاتفاق السياسي النهائي،



لاتزال الخلافات بشأن ملف الإصلاح الأمني والعسكري بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي» تهدد فرص التوصل الى اتفاق ينهي المرحلة الأخيرة من العملية السياسية المتعثرة. ونقط الخلاف الرئيسية هي دمج هذه القوات شبه العسكرية التي يقودها حميدتي وتشكلت في العام 2013 للقضاء على التمرد في دارفور، في الجيش.



واستبعدت اللجنة الفنية المشتركة بين الجيش وقوات الدعم السريع الانتهاء من القضايا العالقة بين الطرفين، ما يعني تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي المقرر اليوم، بحسب قناة «العربية - الحدث»، التي نقلت عن مصدر عسكري أن اللجنة الفنية اتفقت على عدد من النقاط، إلا أنها اختلفت في أخرى، لاسيما مسألة تبعية الدعم السريع خلال الفترة الانتقالية.