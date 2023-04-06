قالت وكالة تسنيم للأنباء إن إيران أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على مجمع لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان بوسط البلاد الليلة قبل الماضية، مع تصاعد التوتر بينها وبين إسرائيل، لكن طهران قالت إن تأكيد ما ورد في التقرير يتطلب المزيد من التحريات.



وذكرت الوكالة إن «مجمع أمير المؤمنين التابع لوزارة الدفاع في أصفهان كان هدفا لهجوم فاشل بطائرة مسيرة صغيرة أحبطته أنظمة الدفاع». وذكرت أن المحاولة لم تسفر عن أي أضرار. لكن وزير الداخلية أحمد وحيدي قال «لا يمكنني إلى الآن تأكيد هذا لأنه يتطلب المزيد من التحريات». يأتي ذلك بعد ضربات جوية إسرائيلية في سورية على أهداف مرتبطة بإيران، ما أسفر عن مقتل ضابطين من الحرس الثوري وعدد من عناصر الميليشيات الموالية لإيران.